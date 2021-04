FLORII, 25 aprilie 2021. Cele mai frumoase mesaje și urări pentru cei dragi

Mai jos găsiţi câteva sugestii de urări pentru cei care sunt sărbătoriţi de Florii dacă sunteți în pană de idei:

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Floare cu floare să prinzi în buchetul vieții și fiecare petală să strălucească a belșug, în lumina soarelui de primăvară. La mulți ani!

MESAJE, URĂRI DE FLORII. De ziua numelui îți dăruiesc toate florile din lume însoțite de sănătate, fericire, multe bucurii și belșug. La mulți ani!

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Totul pe lume se schimbă, doar florile se deschid în fiecare primăvară... Pentru că eşti minunat/ă, toate florile din lume îţi urează 'La mulţi ani!'

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, cu trandafiri ca să fii veşnic iubit/ă şi cu margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. La mulţi ani de Florii!

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu îți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări și să-ți umple sufletul de voie bună. La mulți ani!

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâtea declaraţii de dragoste! Tu eşti singura mea floare de pe pământ!

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi şi fericire îţi doresc din partea mea. La mulţi ani de ziua numelui.

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Să ai o zi frumoasă, ca o zi de primăvară. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericită, iubită şi zâmbitoare. La Mulţi Ani!

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Flori frumoase sa rasara-n calea ta, zile lungi si fericire iti doresc din partea mea. La multi ani de ziua numelui!Fiind o zi de sarbatoare crestineasca, nu-mi vine decat sa ma gindesc la Dumnezeu si sa-l rog sa ocroteasca familiile noastre si pe cei dragi ai nostri, oriunde s-ar afla, si sa binecuvinteze vremurile si lumea in care traim. Motoceii sa va intre in casa cu mult belsug si spor in toate!

Ziua numelui să-ti fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!

MESAJE, URĂRI DE FLORII. Aşa cum florile sunt semne ale primăverii, aşa este şi acest mesaj un semn ca ţin la tine! La Mulţi Ani!

Nici toate florile din lume n-ar fi de ajuns să îţi demostreze cât de mult ţin la tine! La Mulţi Ani!