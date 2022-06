Vânătoare digitală de comori în aer liber, la Sibiu. Tur al celor mai frumoase locații sibiene pe 3 iulie

”2022 este primul an în care Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu oferă o experiență tip treasure hunt, pe toată perioada festivalului, inițiativă la care Colt s-a alăturat cu bucurie.

The Riddle a fost creat ca răspuns direct la pandemia globală prin care am trecut cu toții, fiind axat pe o preocupare actuală a societății – consumul nostru digital de tehnologie. Ideea The Riddle este aceea de a trimite proiecte si nu actori, în diferite locații din lumea întreagă, de a gândi evenimentele culturale într-un mod sustenabil, sprijinind mediul și comunitatea.

“La Colt susținem multiculturalitatea, comunicarea și tehnologia, iar FITS le împletește magic. Pentru noi, colaborarea cu FITS este începutul unei frumoase prietenii pe care ne dorim să o continuăm în anii următori prin implicarea noastră în proiecte valoroase pentru comunitate. Fiind o companie de telecomunicații, iubim tehnologia, dar în același timp facem toate eforturile pentru a deveni o companie cu zero carbon footprint, așa că ideea The Riddle a rezonat cu noi din primul moment”- Alexandru Matenciuc, Country Manager Colt România.

Tur al celor mai frumoase locații sibiene pe 3 iulie

Vă invităm până în data de 3 iulie la un tur al unora dintre cele mai frumoase locații ale orașului Sibiu. Personajul central The Riddle, "Pæn" ne așteaptă la start, în Piața Habermann, în fiecare zi, între orele 9.00 – 22.00, și ne încurajează să redescoperim minunile din aer liber, căutând coduri QR, rezolvând ghicitori, creând și împărtășind propriile mișcări de dans. E o experiență care ne va antrena mintea și corpul.

Suntem nerăbdători să aflăm cum ați experimentat voi The Riddle si vă încurajăm să dați tag paginii de instagram colt.romania folosind hashtag-urile #TheRiddleExperience #ArtsUnboxed #OutdoorArts.

Premiul pregătit pentru cel mai norocos participant este accesul la fabulosul spectacol Faust - 2 bilete, în cadrul stagiunii din toamnă.

Așteptăm cu nerăbdare să ne vedem la FITS.

Despre Colt

Colt transformă modul în care funcționează lumea prin puterea conectivității. Rețeaua Colt IQ conectează peste 900 de centre de date din Europa, Asia și cele mai mari centre de afaceri din America de Nord, cu peste 29.000 de centre de date conectate la rețeaua sa. Recunoscut ca inovator și pionier în rețelele definite prin software (SDN) și virtualizarea funcțiilor de rețea (NFV), Colt este una dintre cele mai sigure companii din industrie fiind capabilă să ofere clienților săi cea mai bună experiență la un preț competitiv.

Colt împlinește anul acesta 30 de ani de activitate iar sediul din Sibiu a ajuns să numere 200 de oameni entuziaști, în departamente precum Sales & Marketing, Procurement, Software Development, precum și funcțiuni suport. Pentru mai multe informații despre noi, vizitați site-ul www.colt.net, pagina de instagram colt.romania sau trimiteți un mesaj la colt.romania@colt.net.”

