Firicel Tomai, fostul antrenor al lui Halep, anticipează sfârşitul carierei româncei: Nu există milă apropo de doping

"Mă uit și mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla. Cred că a fost un accident. Nu vreau să fac supoziții, dar nu cred că Simona a apelat la asemenea metode. Ea tolera destul de greu și mineralele simple pe care le iau toți tenismenii. Nu știu detalii, dar nu cred că s-ar fi aventurat la așa ceva.

Cât timp am lucrat, nu mi s-a întâmplat ca un sportiv să ia ceva și eu să nu știu. Dar nu e treaba antrenorului. Sportivul trebuie să verifice orice, inclusiv o băutură de pe piață. Nu există milă apropo de doping. Vin peste tine la orice oră să te controleze. Știu că Simona era foarte atentă și nu risca nimic.”, a spus Firicel Tomai, citat de GSP.

Tomai crede că Halep a greşit că a întârziat anunţul

"Eu aș fi făcut mai repede publică situația, nu după proba B. Era bine dacă ar fi făcut public mai repede că a fost depistată pozitiv. Ar fi ajutat-o. Dacă ea dovedește că nu a luat de bună știință, WTA o va susține. Ea are o imagine bună.

E greu să vorbim acum despre revenirea după suspendare. Decepția va fi destul de mare. Nu cred că va mai avea energia să revină la cel mai înalt nivel. Trebuie să ținem cont și de vârstă”, a adăugat Firicel Tomai.

Simona Halep, testată pozitiv la un control antidoping. Vâlcu: Aceste substanțe se administrează pentru a creşte nivelul de hemoglobină din sânge

"Din punct de vedere medical, substanţele astea sunt administrate pentru a creşte nivelul de hemoglobină din sânge, capacitatea de efort. Natural, să spunem, persoanele care locuiesc la altitudine, în Anzi, în Nepal au mai multe globule roşii, o cantitate mai mare de hemoglobină. Sportivii erau forţaţi să producă hemoglobină prin antrenamente la mare altitudine sau în camere hipobare. Medicamentele acestea sunt adresate persoanelor bolnave, cei care au deficienţe - transplantaţi, probleme renale", a spus Val Vâlcu, la Antena 3.

"Este şocul vieţii mele"

"Astăzi începe cea mai grea luptă a vieţii mele, lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv la o substanţă numită roxadustat, într-o cantitate foarte mică. Este şocul vieţii mele.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor conform cărora am fost educată. Sunt extrem de confuză şi mă simt trădată, în faţa acestei situaţii nedrepte. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat niciodată, cu bună ştiinţă, vreo substanţă interzisă şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la suprafaţă.

"Nu este despre titluri sau bani. Este vorba de onoare şi despre povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani", a scris Halep pe Instagram.

"Poate i-a dat medicul ceva ce nu avea voie să îi dea". Primele reacţii după ce Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj

"Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea... şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei... cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu", a spus Ilie Năstase.

