"Poate i-a dat medicul ceva ce nu avea voie să îi dea". Primele reacţii după ce Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, vineri, pentru Agerpres, că este posibil ca medicul Simonei Halep să îi fi administrat un medicament interzis care să o ajute în perioada în care a fost accidentată, dar a subliniat că singura care poate da informaţii este ea.



"Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea... şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei... cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu", a spus Ilie Năstase.

Preşedinte FRT, George Cosac, a reacţionat rapid

Preşedintele interimar al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat că exclude varianta unui dopaj voluntar în cazul jucătoarei Simona Halep, testată pozitiv la substanţa roxadustat.



"Departe de mine gândul că Simona ar putea face aşa ceva, mai ales că a avut o carieră strălucită şi bazată pe muncă. În perioada în care Simona a început ascensiunea şi bătea toate vedetele care dominau tenisul mondial, era verificată cam de 20 de ori pe an. Deci puţin probabil ca cineva să gândească că la rangul ei ar putea să se dopeze. Ea întotdeauna a fost o sportivă care a jucat şi a câştigat corect. Eu exclud varianta dopajului", a declarat Cosac pentru Agerpres.



Oficialul FRT a precizat că până nu există o a doua probă federaţia nu poate lua o decizie în ceea ce priveşte suspendarea sportivei.



"Din punctul meu de vedere situaţia nu este clară. Până nu apare a doua probă, până nu va fi verificat, să se vadă exact ce se întâmplat, nu putem lua noi o hotărâre sau o decizie definitivă", a completat Cosac.

Caz similar cu o altă româncă





El a făcut o paralelă cu un alt caz de dopaj, cel al Laurei Coman, depistată pozitiv la o substanţă, care s-a dovedit ulterior că se afla în corpul sportivei într-o cantitate mult prea mică pentru a putea fi considerat dopaj.



"Acum trei patru ani, când eram preşedintele clubului Dinamo, la fel a căzut ca un trăsnet informaţia că Laura Coman, marea noastră campioană de la tir, că ar fi fost prinsă dopată undeva în America de Sud. Şi până la urmă au constatat că era vorba de mâncare, de ceea ce mâncase ea, un T-bone care era contaminat. Cantitatea era infimă, nu era o cantitate foarte mare care să influenţeze performanţă. Eu cred că şi la Simona este ceva asemănător", a mai spus George Cosac.

Halep a făcut anunţul pe reţelele sociale

"Astăzi începe cea mai grea luptă a vieţii mele, lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv la o substanţă numită roxadustat, într-o cantitate foarte mică. Este şocul vieţii mele.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor conform cărora am fost educată. Sunt extrem de confuză şi mă simt trădată, în faţa acestei situaţii nedrepte. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat niciodată, cu bună ştiinţă, vreo substanţă interzisă şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la suprafaţă.

Nu este despre titluri sau bani. Este vorba de onoare şi despre povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani", a scris Halep pe Instagram.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep. Testul a fost realizat în timpul turneului US Open, de luna trecută.

Ce este roxadustatul

Conform Agenţiei Europene a Medicamentului, roxadustatului este substanţa activă dintr-un medicament utilizat la adulți pentru tratarea simptomelor anemiei (număr mic de globule roșii) cauzate de insuficiență renală cronică (diminuarea progresivă, pe termen lung, a capacității rinichilor de a funcționa bine).

Doza inițială se stabilește în funcție de greutatea pacientului, fiind apoi ajustată pentru a se obține și menține valori ale hemoglobinei (proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism) între 10 și 12 g/dl.

Pacienții care urmează tratament cu un agent de stimulare a eritropoetinei (ESA, un medicament care stimulează producția de globule roșii) și la care valorile hemoglobinei sunt stabile nu trebuie să treacă la acest tratament decât dacă există o justificare clinică și beneficii preconizate. La acești pacienți, doza inițialăse va stabili în funcție de tipul și de doza de ESA utilizată.

