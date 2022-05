Finala Conference League. Zeci de suporteri ai lui Feyenoord, arestaţi

Zeci de suporteri ai echipei olandeze Feyenoord Rotterdam au fost arestaţi după finala Conference League cu AS Roma, câştigată de italieni.

Poliţia olandeză a anunţat că a efectuat 72 de arestări la Rotterdam, după incidente în care au fost implicaţi suporterii echipei Feyenoord Rotterdam care au urmărit finala competiţiei Europa Conference League la fotbal, pierdută de favoriţii lor în faţa formaţiei italiene AS Roma (scor 0-1), miercuri seară, la Tirana, informează DPA, conform Agerpres.



Doi membri ai personalului de urgenţă au fost răniţi uşor, iar postul olandez de televiziune NOS a raportat că un autobuz şi un tramvai au fost avariate.



Daunele importante au fost înregistrate în mai multe zone ale oraşului Rotterdam, a precizat purtătorul de cuvânt al poliţiei locale, adăugând că forţele de ordine au fost obligate să apeleze la tunurile cu apă pentru a calma spiritele.



Conform agenţiei de presă ANP, suporterii lui Feyenoord, supăraţi după eşecul de la Tirana, au aruncat petarde şi artificii în jurul lor, dar şi cu pietre, pahare şi sticle în direcţia poliţiştilor.



Fanii lui Feyenoord au urmărit finala Europa Conference League pe ecrane instalate în tot oraşul, inclusiv pe stadionul De Kuip.



La Tirana, în schimb, atmosfera a fost mai calmă la finalul meciului, după incidentele în care au fost implicaţi miercuri suporterii celor două finaliste, a adăugat NOS, citând poliţia albaneză.

AS Roma - Feyenoord Rotterdam, finala Europa Conference League. Mourinho jubilează

AS Roma a învins cu scorul de 1-0! Jose Mourinho câștigă a 5-a finală de cupă europeană din tot atâtea participări în ultimul act! Pentru AS Roma este primul titlu european!

"Le-am spus jucătorilor că şi-au făcut treaba calificându-se în Europa League (graţie locului şase ocupat în Serie A - n.red.). Astăzi nu a fost muncă, ci s-a scris istorie. Noi am scris-o. Am dat foarte mult pentru această competiţie, fără a uita obiectivul prioritar, care era calificarea în Europa League. Acest titlu este în istoria Romei, dar şi a mea. Una este să câştigi cu o echipă făcută să câştige şi alta este să câştigi cu echipe precum Porto, Roma, Inter. Te face să te simţi special", a declarat tehnicianul portughez.



Jose Mourinho (59 ani) a devenit primul antrenor care a reuşit să câştige toate cele trei competiţii continentale intercluburi. De asemenea, el este primul tehnician care accede cu patru echipe diferite în finala unei competiţii europene.



Mourinho a câştigat toate cele cinci finale de cupe europene în care a ajuns, cu FC Porto (Cupa UEFA în 2003 şi Liga Campionilor în 2004), cu Inter Milano (Champions League în 2010), cu Manchester United (Europa League în 2017) şi cu AS Roma (Europa Conference League în 2022).

