Film și muzică: Informațiile momentului - Instanța a decis! Blockbusterul "The Batman" (2022) nu a fost plagiat

Sursa foto: Facebook The Batman

Bruce Springsteen va primi cea mai înaltă distincție la premiile Ivors pentru compoziție

Rockerul american Bruce Springsteen va deveni primul compozitor internațional care va primi anul acesta o bursă a Academiei Ivors, cea mai înaltă distincție acordată de asociația cu sediul în Marea Britanie, scrie Reuters. Cântărețul și chitaristul în vârstă de 74 de ani va fi recunoscut "pentru contribuția sa remarcabilă în domeniul compoziției de cântece și... pentru impactul său asupra peisajului cultural din Marea Britanie" în cadrul premiilor Ivors de la Londra, care vor fi acordate în luna mai, la Londra - premiile anuale pentru compozitori de cântece și scenarii, a anunțat marți Academia Ivors.

Filmul "Războiul civil", plasat în SUA din viitorul apropiat, întrebări despre politică și jurnalism

Regizorul Alex Garland vrea ca "Civil War", un thriller tensionat despre un grup de jurnaliști care documentează colapsul societății în timp ce urmăresc un subiect de presă într-o SUA sfâșiată de conflicte, un subiect de conversație. Plasat într-un viitor apropiat și fiind atât un film de război, cât și un road movie, "Civil War" îi surprinde pe fotograful fictiv al Reuters Lee (Kirsten Dunst) și pe reporterul Joel (Wagner Moura) pornind la drum cu scopul de a ajunge la Washington, înainte ca acesta să cadă în mâinile unei facțiuni rebele.

Spice Girl Mel B, ajutor pentru supraviețuitorii abuzurilor

Mel B lansează o versiune extinsă a cărții sale de memorii din 2018, împărtășind mai multe detalii despre viața sa personală care speră să ajute supraviețuitoarele abuzurilor domestice. Cântăreața și personalitatea de televiziune britanică, născută Melanie Brown, a adăugat trei capitole noi la "Brutally Honest", trecând în revistă copilăria, ascensiunea meteorică spre faimă și căsătoria cu fostul ei soț, Stephen Belafonte, despre care a spus că a fost abuziv cu ea. Acesta a negat afirmațiile.

The Batman, un blockbuster din 2022, nu a fost plagiat, a decis un judecător american

Warner Bros Entertainment nu a furat intriga pentru superproducția sa din 2022 "The Batman" de la un scriitor care a creat o poveste despre eroul cu pelerină, cu trei decenii mai devreme, a decis miercuri un judecător federal din Manhattan. Judecătorul districtual american Paul Engelmayer a mai spus că scriitorul Christopher Wozniak a încălcat drepturile de autor aparținând DC Comics, care l-a angajat ca artist independent în 1990, când a scris "The Ultimate Riddle", redenumit ulterior "The Blind Man's Hat".

Avocatul lui Sean Diddy Combs spune că rapperul este supus unei "vânători de vrăjitoare"

Un avocat al mogulului muzical Sean "Diddy" Combs a declarat marți că rapperul este ținta unei "vânători de vrăjitoare" după ce a fost acuzat de un comportament sexual nepotrivit și autoritățile federale au făcut percheziții la două dintre proprietățile sale. Luni, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că a deschis o investigație asupra starului hip-hop Combs și a percheziționat locuințele acestuia din zona Miami și din Los Angeles.

Godzilla și Kong fac echipă

Monștrii giganți Kong și Godzilla s-au întors, după "Godzilla vs. Kong" din 2021, dar de data aceasta, în loc să provoace distrugeri devastatoare luptând unul împotriva celuilalt, ei fac echipă - și provoacă distrugeri devastatoare împreună. "Godzilla x Kong: Noul imperiu" nu vede doar întoarcerea celor doi titani, ci și a actorilor Ilene Andrews, omul de știință al Rebeccăi Hall, și Bernie, teoreticianul conspirației al lui Brian Tyree Henry. Telespectatorii îl vor putea urmări pe actorul din "Downton Abbey" și "Frumoasa și bestia", Dan Stevens, în rolul excentricului veterinar Trapper.

Filmul de debut al lui Dev Patel, "Monkey Man", un curs intensiv de multitasking

Actorul britanic Dev Patel debutează ca regizor de lungmetraj cu "Monkey Man", un thriller de acțiune pe care l-a și co-scris, produs și în care joacă. O poveste de răzbunare care are loc într-un oraș indian fictiv, filmul este inspirat de zeitatea hindusă Hanuman, care ia forma unei maimuțe și simbolizează puterea și curajul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News