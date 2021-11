Festivitățile de Anul Nou, doar pentru persoanele vaccinate. Măsura luată de primarul din New York

Newyorkezii şi vizitatorii vor putea întâmpina Anul Nou în populara piaţă Times Square, cum se obişnuia şi înainte de pandemie, însă la festivităţi vor putea asista anul acesta doar cei care fac dovada vaccinării anti-COVID-19, a declarat marţi primarul oraşului, Bill de Blasio, relatează EFE, scrie Agerpres.



Toate persoanele de peste 5 ani vor trebui să prezinte un certificat de vaccinare eliberat înainte de 16 decembrie, deoarece este nevoie de două săptămâni pentru ca organismul să dezvolte anticorpii necesari.

Se poate și cu test negativ





Cei care nu deţin un certificat de vaccinare vor trebui să prezinte un test negativ efectuat înainte cu 72 de ore, a declarat la o conferinţă de presă comună De Blasio şi Tom Harris, preşedintele organizaţiei Times Square Alliance, reprezentând centrele comerciale din zonă.



Spre deosebire de anii anteriori, festivităţile de anul trecut au avut o participare redusă la doar 100 de persoane: medici, asistente, angajaţi ai supermarketurilor, învăţători şi alţi lucrători esenţiali care şi-au riscat viaţa în timpul pandemiei de coronavirus şi care a făcut din oraşul New York epicentrul crizei sanitare.



Potrivit primarului De Blasio, reîntoarcerea festivităţilor de Anul Nou este "o dovadă în plus pentru lume că ne revenim sută la sută".

Reducerea riscului de transmitere a virusului





Comisarul pentru sănătate al oraşului, dr. Dave Chokshi, a explicat că motivul pentru care se cere dovada vaccinării complete este pentru a reduce riscul de transmitere a virusului, "care ştim că se propagă în aer liber, deşi riscul este mai mic".



Mii de persoane, care vizitează oraşul New York în această perioadă, vin în Times Square pentru a participa la festivităţile cu o durată de mai multe ore înaintea numărătorii inverse de la miezul nopţii şi a ura bun venit noului an.

Tradiţia globului





Tradiţia globului, care marchează trecerea în Noul An în centrul oraşului New York, datează din 1907.



Iniţial, globul a fost construit din fier şi lemn şi avea o greutate de circa 320 de kilograme şi un diametru de 1,5 metri, fiind împodobit cu o sută de becuri. În prezent, sfera beneficiază de un sistem de iluminare cu peste 30.000 de leduri multicolore, are un diametru de aproape patru metri, este decorată cu 2688 de panouri de cristal Waterford şi cântăreşte peste cinci tone.



Festivităţile de Anul Nou din Times Square sunt printre cele mai mai grandioase din lume, atrăgând în mod obişnuit circa un milion de persoane, alţi peste un miliard urmărind din faţa televizoarelor globul luminos care coboară din vârful clădirii One Times Square la miezul nopţii.