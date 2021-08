Fenomen spectaculos. Un nor uriaș a acoperit orașul Liov din Ucraina / VIDEO

Fenomen spectaculos. Un nor uriaș a acoperit orașul Liov din Ucraina / Sursă foto: Captură YouTube

Fenomen spectaculos în Ucraina. Un nor uriaş a acoperit orașul Liov, iar imaginile au devenit foarte populare pe internet. Potrivit meteorologilor, fenomenul, cunoscut sub numele de nor arcus, este însoţit de vânturi puternice, descărcări electrice şi precipitaţii abundente.

Norul se formează în urma acţiunii curenţilor de aer ascendenți foarte puternici. Furtuna care a străbătut oraşul Lvov a doborât zeci de copaci, iar unele zone au rămas fără electricitate, scrie Publika.

Un nor-fuior, asemănător cu o tornadă, a fost surprins în nordul Capitalei

Potrivit Antena 3, în această după amiază, în nordul Capitalei a fost surprins un fenomen meteorologic rar. Este vorba despre un nor fuior, cunoscut și sub denumirea de nor-pâlnie, un început de tornadă, dar care nu a ajuns încă la nivelul solului.

Șeful DSU, Raed Arafat, a spus duminică, 20 iunie, că în următoarele zile, după inundaţii şi ciclon, urmează vijelii şi caniculă, motiv pentru care cere oamenilor să ţină cont de avertizările Ro Alert.

„Ce nu s-a auzit este că împreună cu canicula care va veni, fiind şi umiditate mare, o să asistăm la vijelii serioase, cu vânt puternic, care să apară brusc, oriunde în ţară, aşa cum a fost şi în 2017", a spus şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, duminică seară, la emisiunea „Punctul de Întâlnire”, moderată de Radu Tudor la Antena 3 (vezi imaginile AICI).

Fenomen BIZAR și extrem de RAR. A apărut pe cerul României

Un curcubeu alb a fost surprins luni pe 8 iunie 2020, pe litoralul românesc. Minunea meteorologică a fost vizibilă cu ochiul liber în dreptul localității Tuzla, din Constanța.

Curcubeul alb este un fenomen extrem de rar, fiind provocat de ceață într-o zonă în care se reflectă soarele.

Ce este acest curcubeu

Conform Meteoplus, acest fenomen este supranumit ”arc de ceață”, numit uneori curcubeu alb și chiar dacă de cele mai multe ori apare ca un arc în ceață, există situații și mai rare când întregul fenomen meteorologic se formează în ploaie.

”Este un fenomen natural provocat de ceață într-o zonă în care se reflectă soarele. Este la fel de luminos și strălucitor precum un curcubeu obișnuit, cu mențiunea că ceața îl face incredibil de alb și, în final, te face să nu-ți mai iei ochii de pe el.” au transmis cei de la Meteoplus (citește AICI).