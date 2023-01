Femeia diagnosticată cu o afecțiune foarte rară: ”Sânii îmi cresc dramatic din cauza unei boli”

În urmă cu aproximativ un an, Pamelia și-a dat seama că sânii îi cresc anormal de rapid. De asemenea, ea a început să sufere de dureri severe de spate când dimensiunile pieptului au crescut de la 39 de centimetri la 51 de centimetri.

Femeia australiană a fost trimisă la un chirurg în martie 2022 și a fost diagnosticată cu o afecțiune foarte rară numită gigantomastie. ”La început a fost distractiv și interesant să văd cât de mult creșteau, dar recent am ajuns să mă simt inconfortabil și îmi doresc să am sâni de mărime normală”, a spus Pamelia potrivit New York Post.

Gigantomastia este o afecțiune foarte rară care provoacă o creștere rapidă și excesivă a țesutului mamar. Poate provoca mastalgii (dureri de sân), ulcerații sau infecții, probleme de postură, dureri de spate și leziuni cronice de tracțiune a nervilor intercostali, ceea ce duce la pierderea senzației mamelonului, potrivit Centrului Național pentru Avansarea Științelor Translaționale.

Afecțiunea poate fi cauzată de o serie de factori, inclusiv modificări hormonale, medicamente și boli autoimune, dar cauza afecțiunii Pameliei este în prezent necunoscută.

Pamelia suferă, de asemenea, de sindromul ovarelor polichistice (PCOS) și este supusă unor teste pentru a vedea dacă cele două afecțiuni ar putea fi legate, dar nu a primit o explicație pentru starea ei.

”Este foarte incomod... sunt atât de grei și sufăr multă durere”, a spus ea.

Pe lângă durerea fizică, sânii mari ai Pameliei au dus și la lupte pentru sănătatea mintală, deoarece îi este greu să găsească îmbrăcăminte care să o facă să se simtă confortabil în propria piele și să facă față privirilor și judecăților străinilor.

”Mă chinui să găsesc haine care să se potrivească bustului meu și ajung să port doar tricouri supradimensionate. Există opțiuni foarte limitate pentru femeile cu bust mai mare, mai ales dacă nu vrei să ai decolteul la vedere”, a spus Pamelia.

Pamelia a încercat să slăbească, dar sânii ei au continuat să crească pe măsură ce a slăbit câteva kilograme. Următorul ei pas va fi să facă o reducere a sânilor. Există șansa ca sânii ei să crească înapoi la dimensiunea lor actuală după reducere, dar Pamelia este dispusă să încerce.

Pamelia a adunat un număr mare de urmăritori pe rețelele de socializare și își folosește platforma pentru a conștientiza starea ei rară și neînțeleasă.

Hashtag-ul #gigantomastia are 21,5 milioane de vizualizări pe TikTok, mulțumită parțial videoclipurilor virale ale Pameliei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News