FCSB se pregătește temeinic pentru noul sezon. „Sperăm ca anul acesta să fie al nostru”

Fotbaliştii prezenţi la INMS sunt: Andrei Vlad, Răzvan Ducan - portari, Valentin Creţu, Ovidiu Popescu, Florin Achim, Denis Haruţ, Mihai Lixandru, Sorin Şerban, Gabriel Simion, Malcom Edjouma, Ovidiu Perianu, Răzvan Oaidă, Alexandru Musi, Adrian Şut, Matei Tănasă, Andrei Cordea, Valentin Gheorghe, Andrei Dumiter, Ivan Mamut, Ianis Stoica şi Florinel Coman.



Jucătorii convocaţi pentru meciurile echipei naţionale se vor alătura lotului pe 24 iunie.



Formaţia condusă de Anton Petrea nu va efectua un stagiu de pregătire în străinătate în această vară, urmând să se antreneze la Baza Sportivă din Berceni.



Până la startul noului sezon, FCSB va disputa patru partide amicale după cum urmează: la 29 iunie (ora 18:00) cu FC Sfântul Gheorghe din Republica Moldova, la Baza Sportivă FCSB, la 2 iulie (ora va fi anunţată ulterior) cu Zimbru Chişinău din Republica Moldova la Chişinău, la 6 iulie (ora 18:00) cu CS Mioveni la în Baza Sportivă FCSB şi la 9 iulie, cu SC Oţelul Galaţi, la Galaţi.

Sperăm ca anul ăsta să fie al nostru

Fotbalistul echipei FCSB, Adrian Şut, a declarat, marţi, la vizita medicală efectuată la INMS, că speră ca în noul sezon formaţia sa să reuşească să câştige campionatul, precizând că acesta este singurul lucru la care se gândeşte el şi colegii săi.

"A fost o vacanţă destul de scurtă, dar noi zicem că am reuşit să ne încărcăm bateriile. Suntem pozitivi să câştigăm campionatul următor. Doar la asta ne gândim, să câştigăm campionatul. Contează foarte mult cum începi sezonul, dar şi cum îl termini. Sezonul precedent am fost foarte aproape, dar sperăm ca anul ăsta să fie al nostru şi să câştigăm campionatul. În Conference League noi sperăm mai întâi să ne calificăm în grupe, apoi să trecem de ele şi să ajungem cât mai departe", a afirmat Şut.



Mijlocaşul în vârstă de 23 de ani regretă că în noul sezon nu va mai avea loc derby-ul cu Dinamo după ce rivala a retrogradat în Liga a II-a. "Ne pare rău că nu vom mai avea derby-ul cu Dinamo. Era un derby frumos, ambele galerii făceau atmosferă, dar din păcate nu va mai fi", a spus el.



Întrebat dacă echipa mai are nevoie de întăriri, Adrian Şut a răspuns: "Nu sunt în măsură să spun cine trebuie să vină, cine trebuie să plece. Eu cred că oricine poate să îşi facă treaba la fel de bine pe orice post. Eu o să joc acolo unde este nevoie ca să ajut echipa".



De asemenea, el a precizat că din câte a auzit Anton Petrea va rămâne în funcţia de antrenor principal în următorul sezon, notează Agerpres.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News