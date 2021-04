FCSB, la un pas de a termina sezonul regulat pe primul loc

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în cazul unei victorii cu Sepsi OSK formaţia sa ar încheia sezonul regulat pe primul loc al clasamentului, iar acest lucru trebuie să îi motiveze pe jucători în meciul de la Sfântu Gheorghe.



"E foarte important acest meci, am acumula nişte puncte în plus în clasament şi ne-am păstra poziţia. În cazul unei victorii cu Sepsi am termina sezonul regulat pe primul loc, iar acest lucru ar trebui să ne motiveze în plus. Pentru că în această ultimă etapă în primul rând îmi doresc să câştigăm noi, iar apoi în meciul dintre Craiova şi CFR, poate un egal", a spus Petrea, citat de Agerpres.



FCSB întâlneşte formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, sâmbătă, de la ora 19:00, în deplasare, într-o partidă contând pentru etapa a 30-a a Ligii I.