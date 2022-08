FCSB, aproape de a-l transfera pe Malcom Edjouma la Toulouse

Activ în continuare pe piaţa transferurilor, după ce sezonul a început, gruparea din Hexagon vrea să-l aducă pe Malcom Edjouma, un fotbalist născut pe 8 octombrie 1996 chiar la Toulouse.



Malcom Sylas Edjouma Laoauri a început fotbalul profesionist la Toulouse FC. S-a transferat apoi la FC Lorient, fiind împrumutat la mai multe echipe din ligile inferioare franceze, pentru ca în ianuarie 2020 să ajungă în România, la FC Viitorul Constanţa. În vara acelui an a semnat cu belgienii de la Roeselare, iar în 2021 a revenit în România, la FC Botoşani. La începutul lui februarie, mijlocaşul s-a transferat la FCSB, cu care este sub contract până în 2026.

Sancțiuni de la UEFA pentru FCSB. Cum a fost pedepsit clubul lui Becali

Comisia de Apel a UEFA a decis amendarea clubului de fotbal FCSB cu suma de 30.000 de euro şi l-a sancţionat să dispute meciul cu Viking Stavanger din play-off-ul Europa Conference League cu peluzele închise, din cauza comportamentului rasist al suporterilor, potrivit site-ului grupării bucureştene.

Incidentele reclamate s-au petrecut la partida FCSB - DAC 1904 Dunajska Streda (1-0), din manşa secundă a turului trei preliminar al competiţiei, din 11 august.



De asemenea, clubul nostru a fost amendat cu o sumă suplimentară de 15.250 de euro pentru alte incidente din timpul meciului, cum ar fi blocarea scărilor de acces în Peluza Nord, aruncarea de obiecte şi aprinderea de torţe.



Meciul cu Viking va avea loc joi, pe Arena Naţională, de la ora 21:30, în prima manşă a play-off-ului competiţiei, scrie Agerpres.

Nicolae Dică, mesaj dur pentru elevii săi după meciul cu Chindia Târgovişte: O să le dau la antrenamente să lucreze doar lovituri de cap

Nicolae Dică a fost foarte supărat după meciul cu Chindia Târgovişte, în ciuda victoriei celor de la FCSB cu 3-2. Asta pentru că în prima repriză oaspeţii au condus cu 2-0 pe Arena Naţională, deşi jucau în 10 oameni.

”O primă repriză foarte slabă. Nu am trăit nici ca jucător, nici ca antrenor o repriză așa slabă, echipa adversă să fie în 10 oameni și să primim două goluri, pe niște greșeli imense. E inacceptabil pentru mine să luăm două goluri din două degajări de portar.

În schimb, în repriza a doua am avut o reacție bună, am dat trei goluri, dar iar am făcut o eroare din degajare de portar și era să primim gol. Nu accept așa ceva, nu trebuie să se întâmple așa ceva. Avem fundași de peste 1.90, trebuie să dea cu capul. O să le dau la antrenamente să lucreze doar lovituri de cap.

Mă bucur că la pauză am reușit să-i fac să înțeleagă că puteam câștiga jocul. Au fost ravagii în vestiar. Au fost lucruri făcute pentru a-i trezi.

Le-am spus că e important pentru mine ca jucătorii care intră de pe bancă trebuie să fie concentrați să ne ajute să câștigăm jocul. Mă bucur că cei care au intrat de pe bancă au făcut-o bine.

Avem nevoie nu doar de doi fundași centrali, ci de toți, de-asta am rotit, că nu știi când ai nevoie. Au fost greșeli colective, n-am câștigat duelul din degajare de portar, n-am luat mingea a doua, n-am blocat jucătorul care a marcat. E minge din șase metri, ai timp să te așezi și să câștigi duelul, nu cer foarte mult”, a declarat Nicolae Dică, conform Digisport.

