Sancțiuni de la UEFA pentru FCSB. Cum a fost pedepsit clubul lui Becali

Incidentele reclamate s-au petrecut la partida FCSB - DAC 1904 Dunajska Streda (1-0), din manşa secundă a turului trei preliminar al competiţiei, din 11 august.



De asemenea, clubul nostru a fost amendat cu o sumă suplimentară de 15.250 de euro pentru alte incidente din timpul meciului, cum ar fi blocarea scărilor de acces în Peluza Nord, aruncarea de obiecte şi aprinderea de torţe.



Meciul cu Viking va avea loc joi, pe Arena Naţională, de la ora 21:30, în prima manşă a play-off-ului competiţiei, scrie Agerpres.

Nicolae Dică, mesaj dur pentru elevii săi după meciul cu Chindia Târgovişte: O să le dau la antrenamente să lucreze doar lovituri de cap

Nicolae Dică a fost foarte supărat după meciul cu Chindia Târgovişte, în ciuda victoriei celor de la FCSB cu 3-2. Asta pentru că în prima repriză oaspeţii au condus cu 2-0 pe Arena Naţională, deşi jucau în 10 oameni.

”O primă repriză foarte slabă. Nu am trăit nici ca jucător, nici ca antrenor o repriză așa slabă, echipa adversă să fie în 10 oameni și să primim două goluri, pe niște greșeli imense. E inacceptabil pentru mine să luăm două goluri din două degajări de portar.

În schimb, în repriza a doua am avut o reacție bună, am dat trei goluri, dar iar am făcut o eroare din degajare de portar și era să primim gol. Nu accept așa ceva, nu trebuie să se întâmple așa ceva. Avem fundași de peste 1.90, trebuie să dea cu capul. O să le dau la antrenamente să lucreze doar lovituri de cap.

Mă bucur că la pauză am reușit să-i fac să înțeleagă că puteam câștiga jocul. Au fost ravagii în vestiar. Au fost lucruri făcute pentru a-i trezi.

Le-am spus că e important pentru mine ca jucătorii care intră de pe bancă trebuie să fie concentrați să ne ajute să câștigăm jocul. Mă bucur că cei care au intrat de pe bancă au făcut-o bine.

Avem nevoie nu doar de doi fundași centrali, ci de toți, de-asta am rotit, că nu știi când ai nevoie. Au fost greșeli colective, n-am câștigat duelul din degajare de portar, n-am luat mingea a doua, n-am blocat jucătorul care a marcat. E minge din șase metri, ai timp să te așezi și să câștigi duelul, nu cer foarte mult”, a declarat Nicolae Dică, conform Digisport.

”Sper să învățăm din greșeli. Până acum n-au învățat. Este același scenariu ca anul trecut. Am început meciul cu mi-am dorit. Din păcate, a fost acel cartonaș roșu. Cât ne-au dus bateriile am făcut față celor de la FCSB.

La pauză au scos artileria grea, fotbaliști de altă clasă. Pe fondul oboselii noastre și neavând schimbări... Să mă ierte Dumnezeu, am băgat pe teren trei copii U21 pe teren pentru că nu avem bancă. Ăsta este lotul nostru. Suntem tot mai puțini. Și cu toate acestea, am avut două ocazii, și pe final. Nu înțeleg nimic. Adică, înțeleg că, calitatea individuală a jucătorilor, în astfel de momente, face diferența.

Bravo copiilor de la FCSB pentru ce arată, dar în același timp îi felicit pe jucătorii mei pentru atitudine. Asta vreau de la echipa mea și vom face în continuare. Vor veni și rezultatele. Trebuie să aratăm același joc și în celelalte meciuri, cu echipe medii ale clasamentului.

A venit prea repede și am intrat rău în joc. După, a fost greu să menținem ritmul de joc și diferența s-a văzut până la final. O să încercăm să învățăm din aceste meciuri. Mi-e greu acum. Am sentimente contradictorii și n-aș vrea să spun niște prostii. Îi felicit pe băieți încă o dată și vreau aceeași atitudine și la meciurile următoare. Poate săptămâna asta vor mai veni jucători.

(n.r. - despre eliminare lui Neguț) Pe fondul acesta pe care l-am dorit, de o agresivitate mai mare, a făcut un fault de la spate. E un jucător important pentru noi, o să ne lipsească aceste două etape și sper să înțeleagă că avem nevoie de el și să nu mai facă astfel de lucruri. Ne este dator într-un fel.

(n.r. - dacă vor mai veni jucători) Întrebarea aceasta ar trebui pusă conducerii. Am spus pe ce posturi avem nevoie. Ei știu, acum vom vedea”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul partidei cu FCSB.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News