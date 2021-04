FAZĂ TARE cu Mircea Badea când a deschis DCNews: Dumnezeule, da, chiar s-a întâmplat! Era superbă - VIDEO

”Am reușit! Știi că ai reușit în viață când deschizi DCNews și știrea principală e despre tine. Ce să facem? A sunat Elvis și era invidios. Deci: Badea: Groapa ”Virgil”, preferata mea, a fost astupată. Dumnezeule, da, chiar s-a întâmplat, sper că se uită și Răzvan Popescu, cel alături de care am tot vorbit despre groapa ”Virgil”, așa am denumit-o, Virgil, pe Calea Victoriei, frumos de tot, superb. Era superbă, era o formă de relief, a fost astupată, în sfârșit. După atâtea zile, săptămâni, în care am vorbit despre groapa Virgil, treceam pe lângă era în fiecare zi, sigur, o ocoleam cu multă grijă, ca să nu mi se albească oasele într-însa, a venit și momentul în care a fost astupată, așa ceva” a spus Mircea Badea, în deschiderea emisiunii ”În Gura Presei”, de la Antena 3.