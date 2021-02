"Fatberg" uriaş. scos din canalizarea din Londra. Operaţiunea a durat 2 săptămâni

A fost un 'fatberg' uriaş, dezgustător, care a necesitat mult efort fizic şi muncă de echipă pentru a fi îndepărtat, a declarat pentru Press Association Matt Rimmer, directorul reţelei de canalizare din cadrul companiei Thames Water. Blocajul a fost lângă Canary Wharf.



Aceste acumulări de reziduuri în conductele de canalizare au devenit un fel de ritual în capitala britanică, notează DPA, cele mai recente operaţiuni similare de îndepărtare a unor formaţiuni tip fatberg având loc în 2020, 2019 şi 2017. Una dintre acestea, cu o greutate estimată la 130 de tone, a fost supranumită Donald sau Trump de criticii de pe Twitter ai fostului preşedinte al Statelor Unite.

Problema este la locuitori. Grijă la ce arunci în toaletă





Problema, potrivit reprezentanţilor municipalităţii, este că locuitorii sunt neglijenţi în legătură cu lucrurile după care trag apa la toaletă. O mare parte din fatberg era compusă din grăsime aruncată, precum şi şerveţele umede şi scutece.



Thames Water şi-a reînnoit apelul adresat locuitorilor pentru a trage apa la toaletă doar după cei 3 P, respectiv poo, pee and paper (fecale, urină şi hârtie).



În 2019, o echipă de oameni de ştiinţă de la Universitatea Exeter a desfăşurat o autopsie amănunţită a conţinutului unui monstru de 64 de metri - cu o lungime mai mare decât înălţimea Turnului din Pisa - descoperit în Sidmouth, Devon. Oamenii de ştiinţă au concluzionat că mostrele primite conţineau în cea mai mare parte grăsimi animale - folosite la prepararea alimentelor - la care s-au adăugat produse de igienă din gospodărie, precum şerveţele şi materiale sanitare, dar şi fibre naturale şi artificiale provenite de la rufe.



În anul 2017, un "fatberg" de 250 de metri lungime a fost descoperit în canalizarea de sub cartierul Whitechapel din estul Londrei. Un fragment din uriaşa masă de grăsime a fost expus la Museum of London, scrie Agerpres.