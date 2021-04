Farmacist, după ce a făcut Voiculescu: S-a supărat soțul că l-am convins să voteze și să susțină financiar USR-PLUS

”In urma prestatiei lui Vlad Voiculescu si a coechipierilor sai de la USRPLUS s-a suparat pe mine sotul pentru ca l-am convins sa voteze si sa sustina financiar aceasta formatiune politica.

Situatia a devenit tot mai deranjanta pe masura ce m-am intersectat cu opiniile unor aroganti cocotati in functii si cu sprijinul nostru. In urma cu ceva timp am primit o cerere din partea unui primar PLUS pentru a-i aprecia pagina si primul meu comentariu la o lunga lamentare puerila privind lipsa sa de ajutor din partea statului l-a sters lasand pe pagina sa doar doua postari laudative. Ba baieti,va salut din mers.

Nu pot sa-mi iau votul si nici banii inapoi,dar v-am blocat accesul la adresele mele de email si daca nu va puneti cur#l la munca sa guvernati, gasesc eu pe cineva caruia sa-i dau votul”, a scris Alexandru Eugenia, farmacist, pe Facebook.

Ministrul sănătății Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Florin Cîțu, miercuri. Decizia a venit pe fondul mai multor crize din sănătate, ultima fiind evacuarea pacienţilor de la Spitalul Foişor, accentuate de ordinulprivind criteriile de carantină, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, demisă şi ea miercuri din funcţie.

Acest articol reprezintă o opinie.