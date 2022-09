Expiră termenul de compensare a carburanților cu 50 de bani pe litru. Ce se va întâmpla după 30 septembrie

Măsura compensării prețului la motorină și benzină cu 50 de bani pentru fiecare litru, stabilită în vară și care ar trebui să se aplice până la sfârșitul acestei luni, va fi prelungită până în decembrie, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență pus recent în dezbatere publică. După cum a anunțat acum câteva zile premierul Nicolae Ciucă, măsura va fi adoptată de Guvern în această săptămână, astfel încât să se poată aplica de la 1 octombrie, potrivit Avocatnet.ro.

După cum apare în OUG 106/2022, măsura se aplică de la 1 iulie și până la 30 septembrie 2022. Jumătate din reducerea de 0,5 bani pe litru este suportată de comercianții de carburanți, iar cealaltă jumătate, de către stat.



În cazul cumpărării de fracțiuni de litru, reducerea se acordă proporțional. Prețul de vânzare la pompă este înscris fără includerea reducerii comerciale. Mai exact, reducerea se aplică la casă, când se face plata carburantului.



Apoi, prin proiect se stabilește că doar stațiile de distribuție a carburanților sunt obligate să afișeze pe totem (panoul luminat de la intrarea în benzinării) prețul ce include reducerea de preț. Acum, legislația prevede că obligație se aplică tuturor operatorilor economici “care comercializează benzină și motorină către clienții finali”, nu doar benzinăriilor.



Carburanții cumpărați cu preț redus nu pot fi revânduți. Revânzarea lor reprezintă contravenție și poate fi sancționată cu amenzi de până la 11.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de până la 500.000 de lei, în cazul firmelor.



Pentru a se putea aplica de la 1 octombrie, măsura prelungirii compensării prețului la carburanți va fi adoptată, potrivit premierul Nicolae Ciucă, în această săptămână.

Asta pentru că este perioada în care, odată citite contoarele de către responsabilul desemnat al furnizorului de energie electrică, se fac regularizări. Facturile mari sunt primite, în principal, de către cei care nu comunică indexul și care primesc facturi estimative până la o nouă regularizare. Există însă și excepții și-n acel moment trebuie să verificați indexul.

Unele contoare nu mai erau citite de un an sau doi

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a explicat, la Radio România Actualități, că ”Unele dintre contoare nu mai erau citite de un an sau chiar de doi ani de zile şi bineînţeles s-au făcut regularizări. Pentru asta au apărut unele facturi atât de mari, 6.000, 8.000, 9.000 de lei, pentru că de fapt discutăm de o factură care cuprindea 20 de luni, 24 de luni sau chiar mai mult. Dacă am fi făcut o împărţire corectă la numărul de luni, am fi văzut că factura era undeva într-un interval de câteva sute de lei, adică nici pe departe un element atât de alarmist pe cât a părut la prima vedere. Ce trebuie să faci întotdeauna când îţi vine o factură? Să compari indexul pe care îl ai pe factură cu indexul contorului, să nu fie mult mai mare sau mult mai mic, ambele elemente în mod normal ar trebui să ne alerteze şi să solicităm furnizorului corecţia, să plătim ceea ce am consumat într-adevăr”.

Cât vei plăti la facturile la lumină și în funcție de ce

Indiferent de consumul actual, calculele pentru facturile la energia electrică, aşa cum sunt stabilite prin schema de compensare, se raportează la consumul de anul trecut. Astfel, cei care s-au încadrat în 100 kilowaţi-oră pe lună în 2021 beneficiază în prezent de preţul de 68 de bani indiferent cât consumă, cei care au avut un consum între 100 şi 255 kilowaţi-oră plătesc 80 de bani chiar dacă acum se menţin sub acest interval, iar cei care au depăşit ca medie lunară 255 de kilowaţi-oră anul trecut trebuie să achite preţul din contract, oricât ar consuma, notează Rador.

