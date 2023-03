Examinarea șoferilor de peste 70 de ani, la cinci ani. Titi Aur: Aș începe de la 60 de ani. Ar trebui făcută mai des. Tatăl meu are 90 de ani. A schimbat permisul impresionant de ușor

Expertul în conducere defensivă Titi Aur și jurnalistul Florin Răvdan au discutat la DC Conducem despre sugestiile Comisiei Europene pentru a reduce mortalitatea pe șoselele țării noastre.

„O altă propunere despre care aș vrea să vorbim este cea pentru conducătorii auto cu vârste de peste 70 de ani. Se propune o examinare mai frecventă, nu la 10 ani așa cum este în acest moment, ci la 5 ani. Se vor evalua și aptitudinile și competențele medicale”, spune jurnalistul DC News.

Diferență la reînnoirea permisului

„Aici am două observații. Una de bine, una de rău. E bine că cea de bine e după cea de rău. De ce spun asta? Tatăl meu, care are 90 și un pic de ani, are permis de conducere valabil. De ce? Pentru că, acum 10 ani, când s-au schimbat permisele, s-a dus și el la schimbat. L-a schimbat atât de ușor... impresionant de ușor. El nu mai conduce de 15 ani sau de mai multă vreme, după 70 de ani nu a mai condus, dar a vrut el să-l schimbe și să-l aibă acolo. Practic, din punct de vedere legal, el are voie să conducă, deși nu mai are capacitatea de a conduce.

În schimb, acum spun o experiență proprie. Am schimbat permisul acum o lună, am făcut vizita medicală și mă așteptam să fie la același nivel de indiferență. Nu a fost așa, a fost o vizită medicală foarte corectă. La fiecare medic în parte am fost controlat efectiv așa cum ar trebui să fie”, a transmis Titi Aur.

Ar trebui făcută mai des verificarea medicală

„Astfel, răspunsul meu despre această poveste este că da, de la o vârstă chiar și mai mică, aș începe de la 60 de ani, ar trebui făcut mai des această verificare medicală. Nu cred că există o vârstă de la care ar trebui oprit cineva să conducă. Dacă cineva are 95 de ani și trece de testele făcute corect - vede, aude, are reflexe - de ce să-l opresc să conducă? Așa cum și un tânăr care are probleme care îl împiedică să conducă însiguranță ar trebui să nu fie lăsat să șofeze. Nu cred că vârsta trebuie să fie limita absolută, dar vârsta ar trebui să-ți dea niște intervale mai scurte de a fi verificat”, a adăugat expertul.

