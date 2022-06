Evaluare naţională 2022. Rezultatele finale vor fi afişate joi

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, declara săptămâna trecută că numărul mediilor peste 5 obţinute de elevi la Evaluarea Naţională a înregistrat în acest an 'o maximă absolută' în raport cu ultimii 10 ani, fiind de 82,3%.

'Numărul mediilor peste 5 este o maximă absolută în raport cu ultimii 10 ani - 82,3%, adică 122.166 elevi care au luat medii peste 5 anul acesta, înainte de contestaţii. Anul trecut am avut 76,8%, deci cu 5,5% mai puţin', spunea Cîmpeanu într-o conferinţă de presă.

Cîmpeanu: Susțin mai multe ore de educație fizică în școli (video)

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, susţine suplimentarea orelor de educație fizică. Această măsură s-ar aplica prin aprobarea până în septembrie 2023 a noilor planuri-cadru pentru liceu și a revizuirii „puternice” a planurilor cadru pentru învățământul primar și gimnazial. Declarațiile au fost făcute la TVR Info.

După ce campionul David Popovici a spus în declarațiile lui că își dorește foarte mult ca tinerii, și nu doar tinerii, să facă mai mult sport, ministrul Educaţiei a declarat la TVR Info: "Tocmai ce v-am spus că în septembrie 2023 vom avea planuri cadru complete revizuite, complet noi la liceu și vor fi puternic revizuite cele din gimnaziu și învățământ primar. Planul cadru înseamnă lista disciplinelor și numărul de ore alocat săptămânal. În această listă a disciplinelor avem și educație fizică. Susținerea pe care am afirmat-o deja este pentru mai multe ore de educație fizică săptămânal. De altfel, aceste lucruri am avut plăcerea să le discut cu elevul, pentru că este un elev de mare excepție David, atunci când a fost la Ministerul Educației și a fost premiat, are o abordare foarte matură, ne-a rugat să facem în așa fel încât să susținem această disciplină, educatie fizică, în paralel cu alte discipline, nu în detrimentul altor altor discipline și am fost impresionat să de urarea lui că își dorește să facă performanță deosebită în înot, și asta o spunea acum câteva luni, în septembrie anul trecut, și că îmi dorește și mie să pot să fac reforma pe care multă lume o așteaptă în învățământ".

În actualele planuri-cadru pentru liceu disciplina educație fizică și sport este în trunchiul comun cu câte o oră pe săptămână la clasele de liceu și câte două ore la clasele de gimnaziu. În ciclul primar disciplina are câte 2 ore la toate clasele. Vezi articolul aici!

Citește și - Ministrul Educației vine cu o nouă propunere: calificative în loc de note la Muzică, Desen, Educaţie fizică

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, consideră că elevii nu trebuie demotivaţi prin exagerarea importanţei acordate festivităţilor de premiere, o soluţie fiind aceea ca, în gimnaziu, notele de la 1 la 10 la discipline precum Muzică, Desen, Educaţie fizică să fie înlocuite de calificative.

"Festivităţile de premiere sunt un aspect tradiţional în sistemul de învăţământ românesc, sunt un aspect la care foarte mulţi dintre părinţi ţin şi foarte mulţi profesori ţin. Pe de altă parte, avem competiţia, care trebuie să fie încurajată, potrivit Agerpres.

Având în vedere că principalele obiective ale proiectului 'România Educată' sunt, pe de-o parte, încurajarea performanţei, care se obţine doar prin competiţie, iar, pe de altă parte, la fel de important, susţinerea echităţii, accesului egal la o educaţie de calitate, trebuie îmbinate aceste lucruri", a spus Sorin Cîmpeanu într-o conferinţă de presă privind rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională.





Ministrul a susţinut că "nu trebuie să ducem competiţia la vârste foarte fragede"





"Acesta este punctul meu de vedere. Nu trebuie să demotivăm elevii prin exagerarea importanţei acordate acestor festivităţi de premiere. Una din soluţiile pe care vă invit să le luaţi în calcul ar fi aceea a diminuării, a goanei după note, prezentă mult prea mult în şcoala românească - părinţii care vor neapărat note mari pentru elevii lor, că merită sau nu merită, părinţii sunt subiectivi şi pot să înţeleg asta, îşi doresc note mari pentru elevii lor, îşi doresc premii - dar acest lucru s-ar putea rezolva, spre exemplu, dacă în gimnaziu nu am mai acorda note de la 1 la 10 la discipline precum Muzică, Desen, Educaţie fizică şi am da calificative. Dând calificative cu 'Admis' - 'Respins', o mare parte din această competiţie, care nu este din spectrul competiţiilor benefice, ar putea fi eliminată. Este o provocare pe care o lansez public", a explicat Cîmpeanu. Vezi continuarea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News