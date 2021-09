Eugenia Șerban, NOI probleme după lupta cu CANCERUL. Ce se întâmplă cu actrița

Actriţa Eugenia Șerban are o viață demnă de un film, după ce a trecut printr-o poveste de iubire zbuciumată şi probleme de sănătate grave care au dus-o în pragul depresiei.

Acum doi ani, actrița Eugenia Șerban a aflat, în urma unui control de rutină, că suferă de o boală cruntă, iar de atunci a luptat și a învins nu unul, ci două tipuri de cancer.

"Am aflat că am cancer la un control de rutină. Îndemn orice femeie din lume asta să facă acele controale de rutină, o dată pe an. Medicul mi-a spus că ceva nu este în regulă, a vrut să facă investigații mai multe și, în ziua în care făcea și o biopsie, brusc s-a hotărât, când eu eram anesteziată, să le spună asistentelor să-mi facă și o ecografie de sân. A fost ziua în care am aflat că am cancer ginecologic și două tumori și la sâni", a declarat Eugenia Șerban, la PRO TV, în urmă cu ceva timp.

Cu ce probleme se confruntă Eugenia Șerban, după ce a învins cancerul

Deși starea ei de sănătate este una bună în prezent, Eugenia Șerban a dezvăluit că are câteva probleme financiare, mai ales din cauza pandemiei de COVID-19 care și-a pus amprenta pe întreg domeniul artistic din România.

Cu toate acestea, actrița a spus că are o mare bucurie, aceea că îl are aproape pe fiul ei Lorans, în vârstă de 29 de ani.

"Stau prost cu banii, ca toată lumea, e un subiect delicat, prefer să nu vorbesc despre asta.

Fiul meu este bine, este cu mine, a venit din străinătate, este ajutorul meu!", a declarat Eugenia Șerban pentru playtech.ro.

Eugenia Șerban fost diagnosticată cu două forme de cancer, unul ginecologic și altul la sân, într-un singur an și a stat nu mai puțin de 12 ore pe masa de operație. Actrița a reușit însă să învingă nemiloasa boală și se reface treptat.

"Nu operația în sine a fost cea mai grea, practic au fost trei operații într-una. Când am aflat că am cancer, atunci a fost șocul mare, m-am gândit la moarte. Mi-au trebuit două săptămâni să realizez că iubesc viața și că trebuie să trec peste asta. Am avut norocul că l-am descoperit în fază incipientă. Al doilea moment foarte dificil a fost când am făcut chimioterapie și mi-au zis ca nu o să am păr. Practic, cu un an înainte nu aveam nimic, și anul următor aveam două cancere în faze incipiente", a spus actrița într-un alt interviu, pentru click.ro.

Actrița Eugenia Șerban a povestit, la DC MEDICAL, că prieteni de-o viață au părăsit-o în momentul în care au aflat că are cancer.

"Marea majoritate a prietenilor de-o viață au dispărut, în acea perioadă (n.r. - în care s-a luptat cu cancerul), din momentul în care au aflat că am cancer. Au reapărut atunci când m-au văzut bine la televizor, spunându-mi că nu știau cum să vorbească cu mine în acea perioadă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am suficienți prieteni și că am acceptat în viața mea prieteni noi, care au știut să-mi fie alături în acestă perioadă. Dar este foarte adevărat că s-a făcut curat în viața mea. Și da, marea majoritatea sunt prieteni buni doar în perioadele vesele, prietenii care dispar în momentele foarte grele nu sunt prieteni, ei doar se folosesc de noi", a spus actrița Eugenia Șerban pentru DC MEDICAL.