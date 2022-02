Eugenia Nicolae a participat la Eurovision alături de Frații Cazanoi, cu piesa ”Doina”. Melodia lor a ajuns în top 20, dar nu a trecut mai departe de semifinală.

”Participarea la Eurovision era de multă vreme pe lista mea de planuri. Experiența merită, oricare ar fi rezultatul. Am înscris piesa Doina în care mi-am pus tot sufletul, am scris linia și textul, dorindu-mi să prezint o bucățică din ce înțeleg eu ca fiind reprezentativ pentru cultura noastră. Producția piesei este lucrată de Liviu Tanasoiu, iar aranjamentele muzicale de inspirație folclorică stau sub semnătura fraților Cazanoi. Doina este o piesă care are consistență, are un mesaj puternic, linie melodică complexă, producție fresh și o energie aparte. Din acest motiv cred că piesa merita să ajungă în finală. De asemenea momentul nostru a inclus și o coregrafie, câteva momente de sincron, schimbări de poziții. Când am cântat piesa, în studio-ul TVR s-a schimbat atmosfera; oamenii zâmbeau, dansau, chiar și juriul am văzut că se animă”, a declarat Eugenia Nicolae pentru DC News.

Citește și: Cezar Ouatu, după semifinala Eurovision 2022: Am ieșit din tot acest circ. O să las aici scris

Cine crede că ne va reprezenta țara la Torino

Artista speră ca Dora Gaitanovici să reprezinte România la Eurovision. Aceasta spune că juriul nu ar trebui să țină cont de limba în care este cântată o melodie, pentru că și cele în limba română ar avea șanse mari la Torino.

”Respect decizia fiecărui jurat și mă bucur pentru finaliștii selecției. Am și câțiva favoriți; spre exemplu, Dora Gaitanovici este o voce impecabilă. Sper din suflet să obținem un loc cât mai bun la Torino. Știu că au fost jurați care nu își doresc piese în limba română. Eu sper ca în viitor să trecem peste această convingere, faptul că doar engleza ne califică departe în concurs”, a mai spus artista.

Eugenia Nicolae: ”Am simțit pe pielea mea că sonorizarea nu a fost așa cum mi-aș fi dorit”

Organizarea concursului Eurovision din acest an a iscat mai multe controverse. Mulți concurenți au criticat deciziile juriului, publicul s-a arătat dezamăgit de organizare, iar unii chiar au lansat acuzații la adresa organizatorilor.

Citește și: TVR, reacție pentru DC News, după scandalul de la EUROVISION 2022: Fiecare membru al juriului își asumă

Eugenia Nicolae spune că are și ea nemulțumirile ei legate de desfășurarea concursului și este de părere proasta sonorizare a tras-o în jos. Deși nu regretă participarea, crede că lucrurile ar fi putut fi organizate mai bine.

”S-a vehiculat destul de mult în presă și mediul online și despre organizarea TVR-ului. Am fost acolo și am văzut că nu este deloc ușor să faci o astfel de organizare în vremuri pandemice. Au fost extrem de multe cazuri pozitive COVID când au început filmările primei semifinale, inclusiv eu. Echipa s-a străduit să țină pasul, dar s-a simțit o oarecare lipsă de control.

Bineînțeles, au fost și momente în care TVR cred că ar fi putut să facă lucrurile mai bine. Primul neajuns a fost faptul că joi seara am primit rezultatele pentru cea de-a doua semifinală, iar vineri trebuia să avem costumele și show-ul pregătit pentru repetiții. Nu este normal să ai atât de puțin timp la dispoziție pentru a-ți pregăti prestația.

De asemenea, am simțit pe pielea mea că sonorizarea nu a fost așa cum mi-aș fi dorit. Monitorizarea a fost deficitară. Am știut de la repetiții, dar din păcate nu am reușit să schimb lucrurile în favoarea mea. Am dat tot ce am putut, chiar dacă în casca mea nu auzeam frecvențe vitale pentru o intonație bună.

Nu regret deloc această participare. Pe lângă toate micile probleme eu m-am simțit într-adevăr fantastic pe scenă. Am cântat ca și cum aș fi avut un stadion de oameni în fața mea. În backstage am râs cu toată echipa mea, ne-am simțit bine și ne-am bucurat de fiecare moment din acest concurs. Mulțumesc tuturor celor care au muncit ca această experiență să aibă loc.

Pe lângă experiența unică pe care am trăit-o, cea mai de preț amintire rămâne susținerea publicului. Piesa noastră a atras atenția oamenilor; ne-au susținut și ne-au încurajat cu zeci de mesaje. Publicul regretă necalificarea piesei “Doina” în finală, iar pentru mine cea mai importantă jurizare este feedback-ul ascultătorilor”, a mai spus artista.

Citește și: Eurovision 2022. Minodora, reacție acidă despre posibila descalificare: Se face atâta discriminare! Maneaua e la putere în România!

Cine sunt cei 10 finaliști Eurovision

Juriul, format din Ozana Barabancea, Alexandra Ungureanu, Randi, Cristi Faur şi Adrian Romcescu, a deliberat şi a ales piesele care s-au calificat mai departe în ultima etapă a competiţiei:

Alex Parker & Bastien – All this love

Andrei Petruş – Take me

Cream, Minodora, Diana – România mea

Petra – Ireligios

Kyrie Mendél – Hurricane

MOISE – Guilty

Gabriel Basco – One night

VANU – Never give up

WRS – Llamame

Dora Gaitanovici – Ana

Finala Selecției Naționale Eurovision, în 5 martie

În finala din 5 martie, juriul şi telespectatorii vor desemna artistul care ne va reprezenta la etapa internaţională de la Torino, care se va desfăşura în luna mai. România va participa în cea de-a doua semifinală, programată pentru joi, 12 mai, alături de alte 17 ţări precum Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda.

Cea de-a 66-a ediţie a concursului va fi găzduită de Italia, după victoria de anul trecut a trupei italiene de rock Maneskin la Rotterdam. Aceasta va fi cea de-a treia ediţie italiană a Eurovision, după Napoli în 1965 şi Roma în 1991. Artista italiană Laura Pausini, interpretul britanico-libanez Mika şi personalitatea TV Alessandro Cattelan vor fi gazdele Eurovision 2022, care va avea loc la Torino între 10 şi 14 mai.

Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News