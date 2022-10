Eugen Tomac (PMP), vizită de lucru la Comrat: Dialogul este esențial întotdeauna, dar mai ales în aceste vremuri dificile

Eugen Tomac, președintele PMP, a efectuat o vizită de lucru la Comrat, unde a avut o întrevedere cu Irina Vlah, Guvernatorul (Bașcanul) UTA Găgăuzia din Republica Moldova.

"Am efectuat astăzi o vizită de lucru la Comrat, unde am avut o întrevedere cu doamna Irina Vlah, Guvernatorul (Bașcanul) UTA Găgăuzia din R. Moldova. Consider că dialogul este esențial întotdeauna, dar mai ales în aceste vremuri dificile. Minoritățile din R. Moldova trebuie susținute și încurajate să fie parte la toate deciziile importante ce țin de atingerea obiectivelor de interes național.

Prin urmare, mi-am exprimat, în cadrul discuției cu doamna Vlah, întreaga deschidere față de cetățenii R. Moldova din regiunea găgăuză, precum și disponibilitatea de a lucra împreună la proiecte utile pentru comunitatea locală și instituțiile de învățământ. Am avut, de asemenea, plăcerea de a vizita liceul cu predare în limba română “Mihai Eminescu” din Comrat, instituție reabilitată cu sprijinul statului român. Aici își desfășoară activitatea profesori de excepție ce au reușit să creeze o instituție de învățământ la standarde europene. Sunt convins că toți oamenii de bună credință din R. Moldova își doresc un viitor liniștit și prosper. Iar el poate fi construit doar prin acțiuni comune și cu sprijin european", a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Tomac: Prima victimă după Ucraina este Republica Moldova. Războiul nu se va încheia curând

Eugen Tomac spune că războiul din Ucraina nu se va încheia curând, însă crede că vor exista premise pentru ca anul viitor să înceteze ostilităţile.

'Din păcate, războiul nu se va încheia curând. Din păcate, Kremlinul duce un război pe mai multe fronturi, nu doar în Ucraina. Încearcă să utilizeze toate instrumentele prin care să pună un şantaj suplimentar pe Uniunea Europeană, sabotând practic orice înţelegere care există la ora actuală. (...)

Războiul, din păcate, nu se va încheia, produce consecinţe directe şi asupra noastră. Noi o resimţim în primul rând prin prisma crizei umanitare legate de refugiaţi, dar şi prin prisma efectelor pe care le produce pe piaţa energetică, dar cred că vor exista premise ca anul viitor să înceteze cel puţin ostilităţile', a spus Tomac într-o conferinţă de presă. Vezi mai mult AICI.

Eugen Tomac (PMP) crede că pensiile trebuie mărite cu 25%: Românii merită o viața decentă

Pensiile trebuie mărite cu 25%, susține Eugen Tomac, preşedintele PMP.

"Actualul guvern spune sus și tare că nu poate mari pensiile decât cu 6% sau maximum 10%, pentru că mai mult nu ne lasă Uniunea Europeană. Fals! Nu există niciun impediment în calea măririi pensiilor. Acestea trebuie, prin lege, indexate cu inflația. PSD și PNL nu vor să mărească pensiile. Bani sunt, ne-am împrumutat în primele zece luni ale anului cu 11 miliarde de euro. Unde sunt banii?", a scris, pe facebook, Eugen Tomac.

"Românii merită o viața decentă, iar persoanele în vârstă au nevoie de protecție. E simplu. Impozităm pensiile speciale și mărim pensiile cu 25% pentru milioane de români care au nevoie de un venit mai mare pentru a face față valului de scumpiri fără precedent. De la 1 ianuarie 2023, pensiile trebuie mărite cu 25%!", a mai adăugat președintele PMP. Vezi mai mult AICI.

