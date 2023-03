Eugen Tomac (PMP), detalii din culisele întâlnirii cu Donald Trump, de la Mar-a-Lago: Un palat imens în stil spaniol, o reședință superbă

Europarlamentarul și președintele PMP, Eugen Tomac, a vorbit în exclusivitate pentru DC NEWS despre vizita sa în SUA. Politicianul s-a întâlnit cu fostul președinte american Donald Trump la Mar-a-Lago, în Florida, la un eveniment al Partidului Republican, organizat cu prilejul Lincoln Day.

"Tocmai am aterizat din Statele Unite, unde a devenit pentru mine o tradiție să fiu invitat la unul dintre cele mai importante evenimente organizate de Partidul Republican din SUA. Am mai fost și anul trecut, am mai fost și acum patru ani de zile când președinte în funcție era Donald Trump.

Mar-a-Lago este reședința oficială a președintelui Trump, a fost reședință oficială și în perioada în care a fost la Casa Albă, este proprietatea domniei sale și de când este implicat în activitatea politică, de când a fost ales președinte al Statelor Unite, dar și după, în fiecare an în luna martie se organizează acest diner cu prilejul Lincoln Day și evident că sunt invitate foarte multe personalități politice și în general membri ai Partidului Republican.

Eugen Tomac: Și Donald Trump a fost prezent la această reuniune

Un aspect foarte important pe care puțină lume îl cunoaște, noi avem o comunitate foarte numeroasă și activă în această zonă a Floridei și mă bucur că în fiecare an atunci când se organizează acest eveniment sunt prezenți foarte mulți români la această reuniune organizată de Partidul Republican. M-am bucurat și în acest an să mă văd și împreună cu ei, și împreună cu ceilalți participanți, congresmani, senatori, evident că și fostul președinte al SUA, Donald Trump, fiind gazda principală, a fost prezent la această reuniune.

Pentru mine este un prilej foarte important să reînnoiesc legăturile pe care le am, să le păstrez, să le fructificăm, pentru că este important mai ales în aceste vremuri să cultivăm aceste relații politice și mă bucur că am reușit de fiecare dată să răspund invitației pe care am primit-o politicienilor republicani din Statele Unite ale Americii", a spus Eugen Tomac.

Eugen Tomac, despre reședința lui Donald Trump: Este un palat imens în stil spaniol

"Noi ne imaginăm Lago așa ca o stațiune, un cartier de vile... Unde are loc această întâlnire?", l-a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"Mar-a-Lago chiar este reședința unde își are domiciliul permanent fostul președinte Donald Trump. Este un palat imens, un palat cu trăsături spaniole, deci în stil spaniol de secolul XIX, este o reședință superbă, într-adevăr impunătoare, situată în zona Palm Beach din Florida și nu se compară cu multe lucruri pe care le cunoaștem, pe care le știm.

Și noi avem multe obiective frumoase, însă de departe această reședință pe care o are Donald Trump, cunoscută drept Mar-a-Lago, este impunătoare și poartă această amprentă a unui palat în stil spaniol. Aici au loc foarte multe reuniuni, în timpul mandatelor domniei sale a avut foarte multe întâlniri oficiale cu șefi de stat pe care i-a invitat acolo, deci, într-adevăr, este o experiență cu totul deosebită", a răspuns Eugen Tomac, președintele PMP.

