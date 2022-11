"Eşti ceea ce asculţi". Cazul Gheboasă, de la Braşov, semnal de alarmă pentru tineri. Psiholog: Ştiinţa a confirmat ideea asta

Weekendul trecut, la Braşov, Piaţa Sfatului a devenit loc de adunare şi urale pentru câteva zeci de copii. În mijlocul acţiunii, un idol al noii generaţii, Gheboasă, cântăreţ. Instant, internetul s-a divizat. De o parte, cei care spun că generaţia aceasta nu mai are viitor, având în vedere muzica ascultată, iar în partea opusă cei care spun că şi noi, adulţii de azi, l-am avut pe Gheboasă al nostru, în forma multor muzicieni de la începutul şi mijlocul anilor 2000.

Am vrut să aflăm, practic, dacă "eşti ceea ce asculţi", aşa că am stat de vorbă cu psihologul Radu Leca despre acest subiect. Am întrebat, astfel, dacă muzica ascultată ne influenţează parcursul în viaţă.

"Categoric DA. Mergem pe ideea asta, care nu este prezumtivă, ci este categorică şi adevărată, şi pe care ştiinţa a confirmat-o ca fiind validă: eşti ceea ce asculţi! De-a lungul timpului, s-a marcat următoarea idee: eşti ceea ce mănânci. Adică dacă mănânci dulce, faci diabet. De aici a plecat şi ideea că "eşti ceea ce bei", deci dacă bei alcool, devii alcoolic. Astfel, eşti şi ceea ce asculţi. Dacă asculţi un anumit tip de muzică, poţi ajunge să fii o persoană educată, high-level class, vip production, pe partea de educaţie. Aici e vorba de muzica clasică sau muzica soft, de tip zen, cu valenţe de 432 hertzi.

Prin opoziţie, dacă asculţi muzică hard, metal, poţi ajunge o persoană extrem de frustrată, rebelă, care se bate cu sistemul. Dacă asculţi rap, poţi deveni antisocial, care se manifestă prin versurile respective, din punct de vedere psiho-emoţional, cu furie şi duritate. Deci da, eşti ceea ce asculţi!", a precizat Radu Leca, psiholog, pentru DC NEWS.

CITEŞTE ŞI Nu puteai sta în loc când auzeai melodia Mr. Vain? E demonstrat ştiinţific: Basul te face să dansezi

Ce pot face părinţii pentru a influenţa genurile muzicale ascultate de copii

"Ca să poţi, ca părinte, activa drept un element ce ţine de model în mintea copilului, trebuie să faci două lucruri distincte. Să rămâi prieten cu copilul şi după vârsta de 12 ani, ca să nu te trateze ca pe un nimeni. Şi astfel vei putea oricând vorbi cu el, vei putea mereu să îi fii aproape. Sau poţi alege să te impui până la vârsta de 12 şi să fii nimeni în viaţa copilului tău.

TE-AR PUTEA INTERESA ŞI Cum îți convingi copilul să mănânce legume. Ce muzică trebuie să îi pui

Să ai senzaţia, ca părinte, că poţi controla universul muzical la care acesta are acces este o utopie. Nimeni nu poate controla nimic pe lumea asta, în mod special ceea ce se ascultă. Dar te poţi împrieteni cu copilul tău, poţi să îi oferi ceea ce este mai bun pe parte de educaţie, ştiinţă, psihologie, sociologie, economie şi program. Dacă îl ajuţi să se dezvolte lângă tine şi să te vadă că nu ai eşuat într-un mod paşnic şi concret, cu armonie, vei reuşi să îl aduci în viaţa reală. Altfel, va deveni un rebel, posibil drogat sau alcoolic, care indiferent că are 14,15,16 ani, va avea viaţa un eşec total. Şi totul pentru că ai vrut să te impui în faţa lui până la vârsta de 12 ani.

Gusturile muzicale se cultivă, în conformitate cu filozofia franceză şi cea rusă. Şi ele sunt cultivate de părintele dominant sau de bunicul cult. Anturajul doar te poate toxiciza, nu există anturaje pozitive", a concluzionat psihologul.

CITEŞTE ŞI Alexandru Tomescu spune de ce Filarmonica din Berlin refuză să vină în București, dar se duce la Budapesta

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News