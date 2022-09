Escrocul de pe Netflix, arestat în Belgia. Se dădea drept spion MI5

Un escroc britanic, care face obiectul unui film documentar şi al unui film de ficţiune pe Netflix şi care era căutat în Franţa de mai bine de o săptămână pentru că a lovit doi jandarmi, a fost plasat în detenţie sâmbătă în Belgia, la o zi după arestarea sa pe o autostradă din apropierea capitalei Bruxelles, informează AFP.



Robert Hendy-Freegard, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnat în 2005 de justiţia britanică la închisoare pe viaţă pentru răpire, înşelăciune, furt de la studenţi şi femei, de la care a sustras în total peste un milion de lire sterline, în special pretinzând că este spion pentru serviciul secret britanic MI5.

Eliberat în 2009, după ce o instanţă de apel a casat condamnarea pentru răpire, el este eroul filmului documentar "Păpuşarul: lecţii de manipulare" ('The Puppetmaster: lessons in manipulation') difuzat de la începutul anului şi al filmului de ficţiune "Agentul escroc" ('Rogue Agent'), în care rolurile principale sunt deţinute de James Norton şi Gemma Arterton.

Acum o săptămână, ar fi lovit doi jandarmi în Franţa

El a fost arestat vineri după-amiază în Grand-Bigard, lângă Bruxelles, pe autostrada E40, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei federale belgiene. Sâmbătă, justiţia belgiană a decis să-l plaseze în detenţie în cadrul procedurii de predare autorităţilor franceze, potrivit parchetului din Hal-Vilvoorde.



Robert Hendy-Freegard, vizat de un mandat european de arestare emis de instanţele franceze, va trebui să compare în termen de 15 zile în faţa instanţei belgiene care se va pronunţa asupra executării mandatului.



În Franţa, el este suspectat că a lovit doi jandarmi pe 25 august în departamentul Creuse din centrul ţării, în acţiunea de evadare cu maşina în timpul unui control la o crescătorie de câini pe care o deţinea într-o casă izolată din comuna Vidaillat, unde locuia din 2015. Robert Hendy-Freegardn gestiona afacerea împreună cu partenera sa britanică, care locuia acolo "în condiţii groaznice", "total izolată" şi "complet sub influenţă" lui, potrivit vecinilor.



Fugar de la acea dată, pe numele său a fost deschisă o anchetă judiciară pentru "tentativă de omor". Unul dintre jandarmi a suferit o fractură nazală.



Robert Hendy-Freegard a fost arestat de o patrulă a poliţiei rutiere din Flandra de Est care "a reuşit să îi localizeze maşina pe baza camerelor de recunoaştere a plăcuţelor de înmatriculare", a explicat purtătorul de cuvânt al poliţiei federale belgiene, scrie Agerpres.

Epidemia de somn din ”The Sandman” a fost o boală reală, care a ucis peste 500.000 de oameni: Nesubstanțiali ca fantomele și pasivi ca zombie

„Lui Unity Kinkaid îi este din ce în ce mai greu să stea trează. Acum doarme aproape 20 de ore pe zi. Obișnuia să viseze, să se schimbe în somn, mormăind și oftând, blocată în fantezii pe jumătate amintite. Acum zace nemișcată, respiră tăcută, pierdută de lume. Unity doarme” – The Sandman. La începutul benzilor desenate The Sandman ale lui Neil Gaiman și al popularului serial Netflix bazat pe acestea, naratorul descrie o „boală a somnului” care se răspândește în întreaga lume, după ce Lord of Dreams, alias Morpheus, este prins în lumea reală de o vrajă.

Oamenii afectați de aceasta dorm de ani de zile sau rătăcesc pe jumătate în somn, iar deseori mor înainte de a fi capabili să se trezească. Boala din The Sandman este Encephalitis lethargica. Boala a fost reală, a afectat milioane de oameni în anii 1910 și nu are o explicație satisfăcătoare. „Ei ar fi conștienți – dar nu pe deplin treji; ar sta nemișcați și fără cuvinte toată ziua pe scaune, lipsiți total de energie, inițiativă, motiv, apetit sau dorință”, a scris dr. Oliver Sacks, care a tratat pacienții de boală, la Spitalul Beth Abraham din New York, în anii 1960. „Nu transmiteau și nici nu simțeau sentimentul vieții; erau la fel de nesubstanțiali ca fantomele și la fel de pasivi ca zombie”, explică SYFY Wire. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News