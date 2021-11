eMAG, amendă de la ANPC pentru nereguli descoperite de Black Friday. UPDATE: Reacţia companiei

UPDATE:

Aspectele sesizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor privind afişarea perioadei campaniei au fost rezolvate prompt, iar clienţii nu au fost afectaţi, informează reprezentanţii eMAG printr-un comunicat remis, luni, Agerpres.



"Am pus la dispoziţia autorităţilor în mod transparent informaţiile necesare privind organizarea campaniilor promoţionale la eMAG", subliniază sursa citată.



De asemenea, reprezentanţii companiei precizează că ANPC a verificat zeci de preţuri din cadrul campaniei Black Friday dar şi din alte promoţii şi nu a constatat nicio abatere privind aplicarea reducerii conform legii, la cel mai mic preţ din ultimele 30 de zile.



"În plus, ca o dovadă suplimentară de transparenţă, am construit un ghid de marcaje şi caracteristici ale produselor, care este public şi poate fi accesat de oricine pe pagina noastră de informaţii, sau printr-o simplă căutare pe eMAG: https: // www.emag.ro / info / ghid - de - marcaje - produse - si-preturi. Considerăm că eforturile autorităţilor de a susţine transparenţa informaţiilor sunt în interesul clienţilor şi au rolul de a creşte încrederea acestora în comercianţi", se mai menţionează în comunicat.



Companie românească fondată în 2001, eMAG este un pionier al pieţei de comerţ online din România şi a devenit un lider regional, exportând modelul local cu succes în Bulgaria şi Ungaria. De 19 ani, compania investeşte constant în servicii bazate pe tehnologii dezvoltate în România, care ajută clienţii să economisească timp şi bani.



Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat luni că a amendat cu 50.000 de lei eMag, cel mai mare retailer online din România, pentru nereguli în timpul campaniei Black Friday.



Comandamentul Special Black Friday, structura creată în acest an de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a controlat platforma operatorului economic Dante International SA (www.emag.ro), prin accesarea site-ului, pentru verificarea respectării prevederilor legale la comerţul online (reduceri, promoţii).



Astfel, comisarii ANPC au constatat că, pe pagina de prezentarea a produselor, lângă preţul de referinţă ("preţul tăiat") la care se aplică reducerea, prin apropierea cursorului mouse-ului de litera (i) apare mesajul: "Preţul tăiat este cel mai mic preţ la care a fost vândut produsul în ultimele 30 de zile", neexistând nicio altă informaţie care să prezinte durata promoţiei (reducerii), respectiv data de început a acesteia.



Mai exact, oamenii nu erau informaţi de când se calculează cele 30 de zile.



Din analiza documentaţiei prezentate de operatorul economic privind evoluţia preţurilor, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii, pentru produsele verificate, coroborat cu constatările de mai sus, a rezultat faptul că omiterea informaţiei privind data aplicării reducerii este de natură să creeze confuzie şi dificultate în verificarea celui mai mic preţ la care sunt vândute produsele, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii.



Ca atare, operatorul economic a fost sancţionat cu amendă contravenţională în valoare de 50.000 lei.



De asemenea, comisarii ANPC au propus dispunerea măsurii de încetare a practicii comerciale incorecte a operatorului economic.

Iată comunicatul transmis luni dimineaţa de către ANPC:

Comandamentul Special Black Friday - structura creată în premieră, în acest an de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) - a controlat platforma operatorului economic Dante Internațional SA (www.emag.ro), după aceeași metodă, prin accesarea site-ului, pentru verificarea respectării prevederilor legale la comerțul online (reduceri, promoții).



Comisarii ANPC au constatat următoarele abateri:



1. Pe pagina de prezentare a produselor, lângă prețul de referință (“prețul tăiat“) la care se aplică reducerea, prin apropierea cursorului mouse-ului de litera (i) apare mesajul: “Prețul tăiat este cel mai mic preț la care a fost vândut produsul în ultimele 30 de zile“, neexistând nicio altă informație care să prezinte durata promoției (reducerii), respectiv data de început a acesteia.



2. Din analiza documentației prezentate de operatorul economic privind evoluția prețurilor, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii, pentru produsele verificate, coroborat cu constatările de mai sus, a rezultat faptul că omiterea informației privind data aplicării reducerii este de natură să creeze confuzie și dificultate în verificarea celui mai mic preț la care sunt vândute produsele, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de aplicarea reducerii.

Ca atare, operatorul economic a fost sancționat cu amendă contravențională în valoare de 50 000 lei.



De asemenea, comisarii ANPC au propus dispunerea măsurii de încetare a practicii comerciale incorecte a operatorului economic.

ANPC: Comandamentul Special Black Friday a amendat vineri cu 260.000 de lei opt operatori economici

Comandamentul Special Black Friday a amendat vineri cu 260.000 de lei opt operatori economici, care promovau reduceri speciale în această perioadă, informează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).



În data de 12 noiembrie 2021, Comandamentul Special Black Friday a verificat 10 mari operatori economici, la nivelul întregii ţări, iar la opt dintre aceştia au fost găsite nereguli, respectiv la Grup Editorial Litera SRL - www.litera.ro, HCV International SRL - www.watchshop.ro, Electronic Word SRL - www.badabum.ro, Jysk România SRL - www.jysk.ro şi magazinul cu vânzare directă Jysk Ploieşti, Retail Concept Design SRL (Mobexpert Bucureşti), Orange România SA, DHS Bike Part Deva şi BRD Timişoara.



Cele mai importante nereguli întâlnite au fost legate de vânzarea cu preţ redus, în condiţiile în care preţul de referinţă afişat pe site nu era cel mai mic preţ practicat în ultimele 30 de zile, prin modul incorect de calcul al preţului redus creându-se premisa existenţei unui avantaj specific preţului iar consumatorii fiind determinaţi să ia o decizie de tranzacţionare pe care nu ar fi luat-o dacă ar fi cunoscut realitatea.



De asemenea, în oferta de Black Friday a BRD Timişoara - care a fost transmisă consumatorilor în 87.000 de SMS-uri - nu se informa în acelaşi câmp vizual şi cu aceleaşi caractere, prin intermediul unui exemplu reprezentativ: rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator; valoarea totală a creditului; dobânda anuală efectivă; durata contractului de credit; în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans; după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor.



"Volumul amenzilor contravenţionale aplicate celor 8 operatori s-a ridicat la 260.000 lei. Acestor sancţiuni li s-au adăugat: 7 decizii de încetare a practicii comerciale incorecte şi o propunere de încetare a practicii comerciale incorecte, în cazul BRD", precizează reprezentanţii ANPC.



Comandamentul Special Black Friday îşi continuă verificările şi în perioada următoare.



ANPC a pus la dispoziţia consumatorilor din toată ţara o adresă de e-mail dedicată, bf@anpc.ro, la care îi invită pe toţi cetăţenii care constată orice neregulă legată de promoţiile din această perioadă să scrie, să trimită fotografii sau orice document care poate fi de folos în acest demers, transmite Agerpres.