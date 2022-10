Elon Musk nu se lasă. După părerile despre Ucraina, milardarul a făcut comentarii despre Taiwan

Beijingul și Taipei au luat cuvântul după ce șeful executivului Tesla, Elon Musk, a spus că Taiwanul ar trebui să devină o zonă administrativă specială a Chinei. Cel mai bogat om din lume a declarat într-un interviu cu Financial Times că cele două guverne ar putea ajunge la un aranjament „rezonabil și acceptabil”.

Ambasadorul Chinei în SUA l-a lăudat pe Musk, dar omologul său din Taiwan a spus că libertatea „nu este de vânzare”. Taiwanul are o proprie administrație, dar Beijingul îl revendică ca parte a teritoriului său. Comentariile lui Musk vin după ce producătorul de mașini electrice a atins un record lunar de vânzări în China. El a analizat tensiunile dintre China și Taiwan într-un interviu amplu acordat ziarul britanic de afaceri Financial Times, care a fost publicat vineri, scrie BBC.

„Recomandarea mea... ar fi să găsim o zonă administrativă specială pentru Taiwan, care să fie rezonabilă și acceptabilă, probabil că nu îi va face pe toți fericiți. Și este posibil, și cred că probabil, de fapt, ei ar putea avea un aranjament care este mai blând decât cel avut de Hong Kong”, a spus Musk.

I would like to thank @elonmusk for his call for peace across the Taiwan Strait and his idea about establishing a special administrative zone for Taiwan. Actually, Peaceful reunification and One Country, Two Systems are our basic principles for resolving the Taiwan question... https://t.co/KYH1Gsu3Um