Edi Iordănescu: Dacă nu ne calificăm la EURO, veţi avea o altă persoană în faţă

"Suntem în momentul de față într-un proces accentuat de culegere de date privind adversarele noastre. Am încredere că echipa națională are șansa ei, o șansă mare pentru a merge la un turneu final. Este o grupă echilibrată, în care se pot câștiga puncte. Este o grupă semnificativ mai de preferat pentru noi, față de alte grupe care ar fi fost groaznice pentru noi.

Sigur, Elveția e deja familiarizată cu turneele finale, a eliminat Franța. Deja este o echipă consolidată, cu o reputație solidă. Dar asta nu înseamnă că nu vom intra cu încredere, mergem spre obiectivul care este clar: calificarea la turneul final.

Știu că sunt plătit ca să duc echipa națională la turneul final. Din păcate, în trecut multe lucruri ni s-au părut accesibile, dar s-au dovedit inaccesibile. Așa că haideți să o luăm pas cu pas. Subliniez că această prezență la turneul final este obligatorie.

Nu putem să scoatem din ecuația calificării Kosovo, Belarus, cu atât mai puțin Israelul. E foarte important spre capital ca jucătorii noștri să reușească să se impună la echipele de club.

Campioana Israelului a avut ieri în componență patru internaționali în echipa de start, au mai intrat doi pe parcurs. Am vrea să avem și noi parte de astfel de experiențe, să jucăm în Champions League. Trebuie să ne ridicăm nivelul.

E un subiect complex despre țintar. E foarte important să începem bine. Hârtia arată un debut accesibil, trebuie să punem puncte la clasament, dar finalul este de foc. E nevoie să ai atunci o marjă de control, care să-ți permită să abordezi cu încredere acest ultim calup.

Dacă nu vom fi la acest European, cu siguranță că veți avea o altă persoană în fața dumneavoastră", a spus Edi Iordănescu, în cadrul unei conferințe de presă, conform Digisport.

Edi Iordănescu, scrisoare către fanii naţionalei: Jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa naţională

"Întâi de toate, vă mulțumesc tuturor celor care susțineți echipa națională și cu atât mai mult celor care ați fost alături de noi la meciurile din acest an. Sprijinul vostru contează enorm pentru jucători, aveți capacitatea de a aduce un plus în jocul nostru. Pentru modul în care ne-ați susținut și pentru devotamentul vostru, vă mulțumesc din suflet!

Așa cum am spus-o și ieri, în fața membrilor Comitetului Executiv, trebuie să construim pe fundația pe care am reușit să o clădim pe parcurs în acest an. Ne aflăm într-un moment de consolidare care necesită continuitate. Am făcut o analiză și avem concluzii pozitive și negative.

Un lucru bun este că avem o medie de vârstă care ne oferă speranță. Fotbaliștii noștri sunt în pragul în care randamentul lor trebuie să atingă nivelul maxim. Iar jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa națională și pentru care am ales să continui pe acest drum! Cred în ei, cred în potențialul lor de a crește. Sunt sigur că vor munci și vor lupta, devenind mai buni!

Una dintre concluziile negative a fost că ne lipsește experiența internațională și că avem nevoie ca jucătorii noștri din străinătate să lupte pentru obiective mărețe ca să își ridice nivelul. În același timp, mă bucur că FCSB și CFR Cluj s-au calificat în grupele unei competiții europene, îi va ajuta pe jucătorii de acolo să capete experiență la acest nivel.

În Liga Națiunilor am trăit o dezamăgire, dar în luna septembrie am văzut speranță. Mă bucur că jucătorii au început să arate că pot forma în viitorul cel mai apropiat o echipă națională foarte competitivă. Am văzut o schimbare de atitudine, iar de aici nu putem decât să creștem. Eu am încredere că vom reuși!", a transmis Iordănescu. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News