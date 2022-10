„Dumnezeu a lăsat veșnicia pentru ca românii să construiască o autostradă”. N. Noica: Excepțional cine a scris acest lucru

„Că vorbim de infrastructură, e aici, pe biroul dvs, o vorbă, între două zaruri care subliniază și ele hazardul: «Dumnezeu a lăsat veșnicia pentru ca românii să construiască o autostradă»”, a spus Vulpescu, în podcastul său.

De ce alții pot face, iar noi nu?

„Excepțional cine a scris acest lucru, pentru că nu se poate, uitați-vă la bulgari, la unguri. De ce ei pot să facă mai repede, de ce noi nu facem? Am făcut o mare greșeală, și am reproșat acest lucru celor care au fost prim miniștrii, în perioada 1991-1998, și chiar pe vremea Convenției. Am distrus adevăratele firme românești. Noi aveam firmele care făcuseră hidrocentralele. Apoi, noi aveam o firmă celebră: Centrala de Căi Ferate! Noi am distrus aceste firme.

De ce? Ca să ridicăm apoi niște licitații: se puneau niște condiții să vină niște firme care făcuseră lucrări de nu știu câte milioane, or noi nu făcusem! Că nu am avut această posibilitate. Au venit firmele străine, și firmele străine credeți că au adus muncitori? Nu, și-au adus board-ul lor, au luat banii și au luat firme românești. Or nu este în regulă acest lucru. Și din cauza aceasta nu s-au făcut autostrăzile. Este inadmisibil ca celebra autostradă Transilvania astăzi să nu fie finalizată”, a comentat academicianul Nicolae Noica.

Mai multe accidente grave au avut loc pe şoselele din România în acest weekend

Un bărbat aflat pe un moped a fost accidentat mortal, sâmbătă, după ce a fost lovit de un motociclu condus de un tânăr drogat, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.



Potrivit sursei citate, poliţiştii rutieri au fost anunţaţi prin 112 despre producerea unui accident rutier mortal pe DE 581, în afara localităţii Cosmeşti.



În accident au fost implicate un moped şi un motociclu, iar din primele verificări a reieşit că un bărbat, de 65 de ani, din comuna Cosmeşti, conducătorul mopedului, a pornit de pe acostamentul drumului fără a acorda prioritate de trecere la plecare motociclului, în urma impactului dintre cele două vehicule rezultând decesul acestuia.



De asemenea, conducătorul motociclului, un bărbat, de 36 de ani, din municipiul Tecuci, a fost rănit, fiind transportat la spital.



Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru opiacee.



În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, scrie Agerpres.

Accident mortal aproape de Bicaz

Un tânăr în vârstă de 28 ani, din Hangu, a decedat în urma unui accident rutier produs, duminică dimineaţă, de un şofer începător, în vârstă de 18 ani, pe DN 15, în localitatea Tarcău.



"Din cercetările preliminare efectuate de poliţişti a reieşit că, în timp ce un tânăr, de 18 ani, din Hangu, conducea un autoturism din direcţia Piatra-Neamţ spre Bicaz, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, părăsind partea carosabilă şi intrând în coliziune cu un stâlp din beton, un indicator rutier şi un autoturism care era staţionat regulamentar, în condiţii ce vor fi stabilite în cursul cercetărilor. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, a rezultat decesul unui tânăr de 28 ani, din Hangu, pasager în autoturism", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona Ciofu.

