„Programul s-a închis la data de 30 iunie, a avut foarte mult succes. În 2021 am început cu 1 miliard, ca plafon de garantare, iar solicitările au fost de 4 miliarde, deci de 4 ori mai mult. În anul 2022, în primele 6 luni, s-a acordat un număr de 3.000 de garanții. Aici Ministerul de Finanțe suporta dobânda de 8 luni, dar și 10%, sub forma de grant, din creditul total. Ca valoare totală, noi am avut alocate 2,5 miliarde care au fost epuizate pe acest program.

Pe noul cadru temporar se schimbă puțin datele problemei. Vom avea 12 luni pe Agro IMM Invest, față de 8 luni cât erau înainte, dar fără acel grant de 10% din valoarea creditului. Deci urmărim ca acest program să ofere mai mult timp, 12 luni față de 8 luni, cât era precedentul.

Mai este o măsură de actualitate luată de Guvernul României, aceea ca acordarea de credit pe baza adeverinței APIA, dacă până acum se realiza în valoarea subvenției, de acum să se acorde de 3 ori mai mult. Deci, dacă ai subvenție de la APIA, anul acesta de 1 milion de lei, se poate acorda un credit de 3 milioane de lei, cu o dobândă de 2%. Deocamdată doar o instituție financiar-bancară a intrat în program. Acesta va începe în curând și este o soluție de avarie ca agricultorul să își plătească utilitățile.

Programul Agro IMM Invest e același ca IMM Invest, întrucât merg pe investiție și program de lucru. La APIA trebuie doar să aibă subvenție, să fie înregistrat, aceasta este singura condiție, pentru că este un credit punte până la virarea subvenției.”, a explicat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

Noutățile programului IMM Invest Plus

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a închis joi, 30 iunie, Programul IMM Invest România. Măsurile de ajutor continuă prin programul IMM Invest Plus. Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM, a vorbit despre noutățile programului IMM Invest Plus.

FNGCIMM a închis cu succes Programul IMM INVEST ROMANIA - cel mai mare program dedicat IMM -urilor din ultimii 30 de ani. Bilanțul celor doi ani de implementare a IMM INVEST înregistrează 60.000 de garanții acordate, în valoare de 33 miliarde lei, care au susținut credite de 40 de miliarde. În urma acestei injecții de capital în economie, un milion de locuri de muncă au fost salvate.

Noul program IMM INVEST PLUS urmează să fie lansat în data de 1 august 2022 și va rămâne deschis, conform prevederilor Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat, până în data de 31 decembrie 2022.

Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM, a vorbit, la DCNews, despre noutățile programului IMM Invest Plus.

„Eu consider că este un program mult mai adaptat necesităților actuale. De ce? Pentru că rămâne aceeași perioadă, șase ani, rămân aceleași sume, 10 milioane lei pe investiții, 5 milioane pe capital de lucru, dar se pot cumula. Dacă înainte erau maxim 10 milioane, acum se pot cumula. Am introdus refinanțarea, pentru că, în această perioadă de criză, companiile au nevoie de capital și trebuie finanțare. Acest program oferă refinanțarea creditelor timp de 12 luni, față de opt luni cât era pe IMM Invest-ul trecut”, a spus Dumitru Nancu. „În acest moment, e clar că mediul de afaceri are nevoie de capital”, a subliniat acesta.

„Cei care nu au putut accesa IMM Invest - și au fost mulți pe această condiție de dificultate - pot accesa IMM Invest Plus, cele șase componente. Singura condiție este să nu fi fost în dificultate, conform definiției Comisiei Europene, să nu fi înstrăinat jumătate din capitalurile proprii. Restul să îndeplinească condițiile de finanțare ale instituțiilor financiare. Dar deja s-a creat acest cadru între Ministerul de Finanțe, Fondul Național și instituțiile financiar bancare”, a explicat Dumitru Nancu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News