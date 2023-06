Drumul spre Constanța, haos total. Românii, blocați în trafic: Ne-au scos o taxă pentru a plăti la Giurgeni. Cine este în stare de așa decizii?

Nervi întinși la maximum pentru oamenii care au plecat, astăzi, spre Constanța.

„Luni, 5 iunie, în intervalul orar 12.00 - 22.00, în funcție de valorile de trafic, CNAIR și Poliția Rutieră, vor lua măsura devierii circulației pe sensul de mers București - Constanța, Autostrada A2, prin nodul rutier Drajna.

Având în vedere că pe tronsonul kilometric 142 – 148, din cauza lucrărilor de reabilitare a podului peste brațul Borcea, traficul este deviat către calea 1, unde se circulă pe câte o bandă pe sens, în vederea fluidizării traficului, se va recurge la oprirea circulației pe sensul către litoral, în anumite intervale orare, pentru a permite deplasarea pe două benzi a celor care circulă pe sensul către Capitală.

Astfel, recomandăm celor care intenționează să plece dinspre București spre Constanța să țină cont că, în intervalul orar 12.00-22.00, traficul va fi deviat, pentru anumite perioade, prin nodul rutier Drajna și nu vor mai putea continua deplasarea pe Autostrada A2 să utilizeze următoarea rută:

A2 (București – Nod Rutier Drajna) – DN21 (Nod Rutier Drajna - Slobozia) – DN2A (Slobozia – Țăndărei – Giurgeni – Hârșova – Ovidiu – Constanța.

Pentru evitarea timpilor de așteptare în coloană, cei care se întorc de la mare pot opta pentru rute alternative la Autostrada A2, respectiv:

• DN 2A Constanța – Hârșova – Slobozia - Urziceni – DN 2 – București;

• A2 – Fetești sau Drajna - DN 3A – Lehliu-Gară - DN 3 – Fundulea – București;

• DN 3 Constanța – Murfatlar – Adamclisi – Ostrov (traversare cu bacul) – Călărași – DN 21 Călărași – Drajna - A2 Drajna – București (sau din municipiul Călărași - DN 3 – Lehliu-Gară – Fundulea – București)", a transmis CNAIR.

Oamenii se plâng și acuză că, de fapt, au fost deviați pentru a plăti taxa la Giurgeni. Aceasta se poate achita doar la fața locului, nu prin SMS. Mai precis, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă este suspendată până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a Podului peste peste braţul Borcea, dar... oamenii plătesc taxa de pod la Giurgeni.

S-au format cozi interminabile, chiar și de aproximativ 15 kilometri.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, nu a transmis niciun mesaj despre haosul de pe drumul către Constanța.

Oamenii au postat mai multe mesaje prin care au vrut să arate bătaia de joc de pe drumurile României:

„În România nimic nu este gratis, au închis autostrada ca să meargă lumea pe la Giurgeni să plătească podul!”, a scris un internaut, în timp ce alții au postat mesaje cum ar fi: „Rușine!”

„Pare ca institutiile noastre incearca doar sa ne faca viața mai grea, in loc sa ne ajute sa ne fie cat de cat mai bine”, a mai scris un internaut.

„Cine este în stare de asa decizii idioate? Deci cei care vin de la Constanța spre București nu plătesc trecerea la Fetesti... Dar stau la cozi imense. Iar cei care se reîntorc în Constanța trebuie sa ocolească pe la Giurgeni, sa plătească taxa și sa stea la aceleași cozi. Unde este echitatea?”,

„Care fluidizare, bătaie de joc față de noi cei care plătim taxe! Pentru a ajunge la Constanța am făcut un ocol de circa 80 km, am stat în coadă la Giurgeni să plătim taxa de trecere pod. Suportăm consecințele incompetenței celor care ar trebui să gestioneze astfel de situații”,

„Asemenea cretini mai rar!!!! Cei care au luat deciziile azi… duceti-va acasa!!!! Lasati-ne!! Stam blocati la Harsova 2 ore sa platim taxa voastra de c#cat, pe un traseu redirectionat. De ce n-ati ridicat barierele??? Sa platim SMS?! Pentru ca sunteti toti PROSTI”,

„Intre Mihai Viteazul si Giurgeni pe E 60 (Bucuresti-Constanta) e blocaj pentru ca autoritatile fac ceva pe cetateni si nu au scos si taxa de pod de pe partea asta”,

„Nu vedeti cât sunteți de fraieri... Au scos taxa de la Fetești, dar vă deviază pe Giurgeni ca totuși să plătiți taxa”,

„Traficul este așa din cauza taxei de pod. Desteptii ne deviaza pe aici, dar ne pun sa platim pentru pod, desi ne fac sardele pe un sens. As zice taxa de prosti ca asa suntem luati de ei”,

„Cum este posibil sa deviezi traficul de la București spre Constanța pe la Giurgeni doar ca s-a trezit un idi#t cu gândul ca se va aglomera!!! Bai, idi#tilor, la Giurgeni pur și simplu se sta pe loc și autostrada este goala. Niște incompetenți care habar nu au pe ce lume trăiesc”,

„Este imposibil să funcționeze ceva bun în țara asta, sunt de două ore în trafic, am făcut aproximativ 15 km”,

„Ați luat o măsură foarte proastă. Coada de masini pe sensul spre Bucuresti depășește la ora asta 10 km. Deja s-au produs 2 accidente de circulație. Ați blocat autostrada soarelui la finalul vacantei de Rusalii. Vă rog să monitorizați efectele deciziei de astăzi. Descurajați turiștii litoralului românesc. Îi speriați din primul weekend de vară. În textul anunțului spune că veți lua masura închiderii după monitorizarea traficului. Curg mii de masini spre Hârșova dinspre litoral. Cât vor sta la coadă să vă plătească taxa? Coborâți din birouri si luați măsuri. De ce nu ați anulat taxa pe perioada lucrărilor?”,

„Praf pe șosele....de la 13.45 am ieșit din București, am fost deviați pe la Slobozia, iar acum este ora 17.15 și suntem pe podul de la Giurgeni. Proastă decizie au luat guvernanții noștri dragi. Pentru cei care vin de la mare le-au dat două benzi pe A 2, le-au eliminat taxa de la Fetești și circula ca boierii de București, iar fraierii merg prin sate cu 20 la oră și cu ambuteiaje de 22-40 de minute plus taxa de la Giurgeni pe care trebuie să o plătim. Creiere luminate, luminați-vă și luați decizii sănătoase. Această proastă schimbare ne-a adus nouă, fraierilor, 5 ore de mers in plus, draci, nervi și combustibil consumat inutil”,

„De 50 de minute suntem blocați între Hârșova și Giurgeni. În iunie 2023 nu se face un sistem de plata on line a taxei de Pod de la Vadul Oii-Giurgeni? E chiar asa de greu de realizat în era internetului???”,

„Coada de cel puțin 1 ora la Giurgeni spre Constanța. De ce? Pentru că tot traficul spre Constanța este deviat pe aici și se sta pentru taxa”.

