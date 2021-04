Drum expres Găești - Ploiești. Şedinţă de lucru la CJ Dâmboviţa

În prezent, în cadrul contractului pentru Elaborarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Drum expres Găești - Ploiești”, este în curs de elaborare documentația aferentă analizei multicriteriale de traseu - etapa 2, datorită definitivării și aprobării documentației analizei multicriteriale de traseu - etapa 1, în urma căreia au fost avizate două variante de traseu.

Contractul Elaborarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Drum expres Găești - Ploiești” este derulat de CNAIR, iar întâlnirea de astăzi s-a concentrat pe analiza punctelor de vedere ale tuturor factorilor din județul Dâmbovița ce sunt implicați în procesul de aprobare și avizare a proiectului și pe preîntâmpinarea eventualelor probleme sau blocaje ce ar putea avea un impact negativ în derularea contractului pentru acest obiectiv de investiții de importanța strategică națională, titrează Gazeta Dâmboviţei.

Ce a declarat preşedintele CJ Dâmboviţa

„Astăzi am inițiat această întâlnire, după ce, săptămâna trecută, am participat cu colegii mei de la Consiliul Județean Dâmbovița la o întâlnire la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, unde am depus documentația pentru Inelul 2 de centură al municipiului Târgoviște. Atunci, doamna Mariana Ioniță a propus să avem o discuție la Târgoviște în legătură cu Drumul expres Găești - Ploiești, împreună cu dumneavoastră, primarii localităților pe unde trece acest drum. În primul rând, acest drum expres face legătura între Oltenia și Moldova. Este cel mai important drum expres, este un drum nou, de la Găești până la Ploiești.

Cea mai mare parte a acestui drum trece prin județul Dâmbovița și doar 25% este pe raza județului Prahova. A fost condiția Ministerului Transporturilor; am avut o discuție și cu domnul ministru Drulă, în urmă cu 4 luni, când am inițiat proiectul de hotărâre al consiliului județean. Din acest drum expres va pleca Inelul 2 de centură al municipiului Târgoviște, care pornește din comuna Ulmi, străbate municipiul Târgoviște, Dragomirești, Șotânga, Doicești și se bifurcă direct din DN 71, la ieșirea din comuna Aninoasa și intrarea în comuna Doicești. Vă rog, pentru că sunt ultimele amendamente pe care dumneavoastră, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, le aveți pe marginea acestui proiect, să ridicați toate problemele și către reprezentantul Ministerului Transporturilor, dar și către proiectant. Trebuie să luăm o decizie pentru porțiunile care sunt străbătute pe raza localităților dumneavoastră”, a declarat președintele CJD, Corneliu Ștefan, citat de Gazeta Dâmboviţei.