Dragnea cere strămutarea din București a procesului privind eliberarea sa condiţionată

Curtea de Apel a stabilit pentru marţi soluţionarea cererii de strămutare, cu o zi înainte ca Tribunalul Bucureşti să ia o decizie definitivă privind eliberarea fostului lider social-democrat.

'În baza art.353 alin.10 Cpp preschimbă termenul de judecată la 18.05.2021, ora 16,00. În baza art.72 alin.6 Cpp, se solicită informaţii de la Tribunalul Bucureşti. Se asigură prezenţa prin videoconferinţă a petentului. Se încunoştinţează apărătorul ales', se arată într-o decizie a Curţii de Apel.

Pe 27 aprilie, Judecătoria Sectorului 5 a respins, ca neîntemeiată, cererea de eliberare condiţionată depusă de Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Decizia instanţei nu este însă definitivă, iar Dragnea a făcut contestaţie, care se va judeca miercuri la Tribunalul Bucureşti. Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.

Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova, unde execută pedeapsa, intentând mai multe procese, pe motiv că nu este lăsat să muncească în atelierul auto al închisorii. Conducerea penitenciarului i-a retras dreptul la muncă, după ce Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la Realitatea Plus.

Amintim faptul că lui Liviu Dragnea i-a fost încălcat dreptul la sănătate, anunța luni Antena 3. Conform judecătorilor, liderului PSD până în 2019 i-au fost încălcate drepturile la sănătate și apărare. Decizia a fost dată de magistrații Judecătoriei Sectorului 5, iar aceasta este definitivă.

La finalul lunii aprilie, magistrații Judecătoriei din Sectorul 5 au motivat respingerea eliberării lui Liviu Dragnea.

Astfel, conform informațiilor furnizate de aceștia, Liviu Dragnea „nu a dat dovadă de un comportament exemplar“, a primit 8 recompense, foarte puține pentru a putea fi eliberat. De asemenea, judecătoarea face referire și la o sentință anterioară a lui Liviu Dragnea și spune că vorbim de „un concurs de două sancțiuni“. Totodată, potrivit acesteia, problemele medicale nu reprezintă un criteriu, iar penitenciarul e obligat să asigure dreptul la asistență medicală.

De asemenea, Codrin Ștefănescu, unul din apropiații lui Liviu Dragnea, declara la acea vreme:

"Ieri am fost să-l vizitez din nou la închisoare. Am crezut ca e pentru ultima oară și i-am spus asta. Că va veni acasă și azi i se va aproba eliberarea condiționată. M-am înșelat! Sistemul nu-l lasă sub nici o formă în pace! Există o frică îngrozitoare de ceea ce reprezintă încă Liviu Dragnea! Iar decizia, de astăzi, de-al ține încă închis, cu siguranță a enervat imens de mulți oameni! Care sperau sa i se facă dreptate măcar acum!"

„Am vorbit acum cu el și am vorbit și ieri, pentru că am fost în vizită și am crezut că mă duc pentru ultima oară în vizită la penitenciar. (...) Dragnea nu este nici criminal, nici pedofil, nici violator, nici pericol public pentru societate. (...) Acum lucrează la lenjerii. L-au scos ca inginer de la parcul auto al penitenciarului și l-au trimis la lenjerii”, declara Codrin Ștefănescu acum 3 săptămâni.