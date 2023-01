Dr. Rodica Tănăsescu, răspuns pentru oamenii care spun: „m-am vaccinat și cu toate acestea am făcut gripă” / video

Dr. Rodica Tănăsescu, medic de familie, are un răspuns pentru oamenii care spun: „m-am vaccinat și cu toate acestea am făcut gripă”.

„Da, oamenii au dreptate în sensul că vaccinul se referă la virusul gripal, dar dacă au altfel de adenovirus, altfel de viruși care acum abundă în natură, sigur că vor face răceli. Pentru gripă vrem vaccin pentru că gripa poate da complicații majore și poate duce la deces! De aceea ne dorim o populație vaccinată”, a zis Dr. Rodica Tănăsescu la DC News.

„Ar fi bine ca vaccinul să fie compensat. Eu, la cabinet, am primit 120 de doze. Din fericire, au venit la timp și am făcut vaccinurile în octombrie, dar de atunci nu am mai primit nicio doză. Cele 120 de doze la 2300 de pacienți au ajuns pe o măsea... Recomandăm pacienților să-și cumpere vaccinul. Oricum... tratamentul pentru gripă este mult mai scump decât un vaccin, iar la suferință nici nu mai vreau să mă mai refer. O gripă are o evoluție imprevizibilă”, a mai spus Dr. Rodica Tănăsescu.

VEZI ȘI: Cum tratăm corect virozele, răcelile și durerile în gât. Dr. Rodica Tănăsescu: Nu e rușine să pui mască, rușine e să-i îmbolnăvești pe ceilalți / Atenție la antibiotice! - https://www.dcnews.ro/cum-tratam-corect-virozele-racelile-si-durerile-in-gat-dr-rodica-tanasescu-nu-e-rusine-sa-pui-masca-rusine-e-sa-i-imbolnavesti-pe-ceilalti-atentie-la-antibiotice_903340.html

DC News Media Group, trust media din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, ȘtiriDiaspora, Defense România, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și RadioDCNews, a organizat, în data de 26 ianuarie 2023, dezbaterea ONLINE: ”Alertă de epidemii-gripă, viroze, pneumonie. Ce poate face sistemul sanitar? Ce putem face fiecare dintre noi”.

Sezonul cu gripă, pneumonie și viroze respiratorii, inclusiv COVID-19, aduce riscuri mari de sănătate pentru copii și vârstnici, aglomerează spitalele și afectează economia, din cauza indisponibilizărilor.

Cu ce arme răspunde sistemul sanitar?

Revine masca?

Este disponibilă o medicație specifică, există anticorpi monoclonali?

Cum poate fi crescută imunitatea?

Folosim în exces antibiotice și antitermice?

Toate aceste răspunsuri le găsiți aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News