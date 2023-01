Dr. Ana Culcer, medic pediatru: Am copii la consultație care nu ies din casă trei luni, că ba adie vîntul, ba a avut nasul înfundat

"Copiii sug des dacă au prea cald în casă. Asta e altă boală națională. Dacă ai 23 - 25 de grade în casă, copilul transpiră, pierde apă, sare, i se usucă nasul, gâtul, suge des. Dacă stă la răcoare, doarme liniștit și suge mai puțin. Noi ținem copiii la 23-25-26 de grade. Se simte, că e moale cărnița pe ei, se deshidratează”, a declarat dr. Ana Culcer, în emisiunea „La Măruță”, conform depici.ro.

"Am copii la consultație care nu ies din casă trei luni, că ba adie vîntul, ba a avut nasul înfundat"

"Am copii la consultație care nu ies din casă trei luni, că ba adie vîntul, ba a avut nasul înfundat... Copilul trebuie scos afară! Curățat nasul și scos afară să se miște. Dacă are febră, îi scazi temperatura și îl scoți afară. Taică-meu îi trata pe balcon pe cei care erau cu febră și infecții respiratorii. Doamna Cimpalade, la aeroterapie, avea trei sferturi din saloane afară, cu geamurile larg deschise. Cât mai mult afară! Dacă îi cureți nasul, copilul respiră curat. Dacă are roșu în gât, îl scot la soare.

Copilul poate fi scos afară pe orice vreme. La grădiniță, școală, serviciu mergi numai când nu adie vântul, când nu e ceață? Copilul trebuie adaptat la orice vreme. Fiu-meu dormea pe balcon iarna și ningea pe el. Dar avea nasul curat. Noi cocoloșim prea mult copiii, nu îi lăsăm să se adapteze la mediu. Există un termostat în cap pe care noi îl dereglăm.

La grădiniță răcesc mereu pentru că se duc copii bolnavi. Trebuie să ne educăm să nu ducem un copil bolnav în colectivitate. Știu că părinții nu prea au cu cine să îi lase, dar tu ții un copil acasă, îl tratezi, îl vindeci și îl duci și după trei zile vine iar bolnav pentru că tușesc unii pe alții”, a mai explicat medicul pediatru.

