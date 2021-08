Dorian Popa, de urgență la spital. Apel disperat: Nu le mai folosiți! Sângerarea nu se poate opri

Dorian Popa a ajuns de urgență la spital deoarece a suferit o hemoragie la nivelul urechii.

Acesta s-a filmat de pe patul de spital, acolo unde medicul a avut grijă să îi ofere cel mai bun și rapid tratament pentru a-i opri sângerarea.

Ce declarații a făcut artistul pe rețelele de socializare.

Dorian Popa a folosit un bețișor de ureche pe care l-a introdus în ureche într-un mod brusc și i-a cauzat sângerare abundentă.

Artistul a mers de urgență la spital pentru a primi cel mai bun ajutor, iar de pe patul de spital, acesta a oferit câteva declarații comunității sale de fani.

Vedeta a realizat o serie de clipuri din spital, acolo unde a fost primit rapid și așezat pe un pat de spital pentru a primi cel mai bun ajutor medical de care ar fi putut avea parte.

"Aviz amatorilor. Nu vă băgați bețigașe în urechi. Infiderent că va spune creierul sau nu. Am facut-o lată, am băgat până în creier. Suntem la ORL. Când ești pus să aștepți într-un salon, de altfel foarte frumos, bravo România, cu o meșăs în ureche, că sângerarea nu se poate opri. Am dat cu bățul în mânerul ciocănașului la milimetri de timpan", a declarat Dorian Popa pe Instagram.

Dorian Popa este unul dintre cei mai celebri și urmăriți influenceri din România și chiar dacă multe vedete au fost afectate de pandemia de COVID-19, care le-a blocat activitatea, Dorian Popa nu a stat degeaba și s-a umplut de bani în domeniul pe care-l stăpânește cel mai bine.

Dorian Popa are o comunitate uriașă de urmăritori, atât pe rețelele de socializare, cât și platforma de Youtube acolo unde lansează vlog după vlog.

În online, fiecare click aduce venituri frumoase pentru cei din fața camerei, iar asta se aplică și la Dorian Popa, fiind cotat ca unul dintre cei mai bine plătiți influenceri din România.

Dorian și-a făcut celebru câinele. Ce venituri enorme i-a adus patrupedul

Dacă la început se filma doar pe el și activitățile sale zilnice, între timp, Dorian și-a făcut vedetă și cățelul, celebrul Chelutzu, care mai în glumă mai în serios, își câștigă banii.

În urmă cu ceva timp, Dorian Popa a declarat că animalul său de compnie a reușit să câștige până în prezent aproximativ 150.000 de euro și dacă acest număr te-a șocat, stai să vezi ce a spus despre prețul pe care l-a plătit pentru halatul lui Chelutzu.

"Mi-e frică să nu mi-l fure cineva, să nu pățesc ca Lady Gaga. Eu sunt bodyguardul lui. A câștigat 150.000 de euro până acum. Chelutzu e prințul casei, are halat Versace", a declarat Dorian Popa.

Câți bani a făcut Dorian Popa în pandemie

Potrivit replicaonline.ro, Dorian Popa Show SRL, societatea înființată în anul 2018, cu sediul în județul Ilfov și obiectiv principal de activitate interpetare artistică (spectacole), a raportat în pandemie o cifră de afaceri de 2.058.060 de lei și un profit de 1.703.991 de lei (aproximativ 350.000 de euro). Societatea este administrată doar de Dorian Popa, acesta apărând și ca unic asociat în firmă.

Artistul a dezvăluit recent și ce sume îi intră lunar în cont în urma vlogurilor.

"Sunt shaorma cu de toate. Sunt actor, cântăreț și vlogger. Dar cel mai bine mă simt pe YouTube, acolo sunt în elementul meu. Îmi place și la concerte, le duc lipsa. Dar YouTube-ul e viața mea. Trebuie să fii cât mai natural, mai real. Câștig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10-15.000 de pe Instagram și în jur de 20-25.000 de euro de pe YouTube (...)

A fost un contract de peste 100.000 de euro să promovez un studio de videochat. Și am zis că n-am cum. În primul rând, e o chestie în care eu nu cred, este o chestie care nu consider că duce la upgrade-ul societății și la a fi mai bun.

Dacă există și este legală, ok. Statul decide ce se întâmplă, nu eu. Dar eu nu am cum să promovez asta. Pentru că eu vreau ca tineretul să creadă în altceva. Să creadă în alte lucruri, în alte valori. Eu nu pot să aduc asta în fața omului", a dezvăluit Dorian Popa, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Când a câștigat primul milion de euro



Artistul le-a dezvăluit fanilor de pe Youtube câți bani câștigă, asta după ce a fost întrebat de o persoană curioasă când a făcut primul milion de euro.

"E o chestie destul de ciudată, pentru că produci niște bani și până nu ajungi să investești în niște active fixe, astfel încât să vezi ce s-a întâmplat cu banii tăi, îi cheltui și probabil că atingi niște cote de care nu ești conștient, trecând peste ele. Am avut primul milion de euro când mi-am terminat casa și aveam niște economii. Împreună, depășeau suma de 1 milion euro. Dar, obiectiv vorbind, din câștigurile cu Pariu cu viața, LaLa Band și tot ce înseamnă în urmă cred că sunt ani buni de când s-a împlinit primul milion de euro, însă a fost cheltuit în cel mai stupid mod", a spus Dorian Popa pe canalul său de YouTube.