Sir Michael Gambon, cunoscut pentru rolul profesorului Dumbledore în filmele Harry Potter, a murit

Actorul Sir Michael Gambon, cunoscut pentru rolul profesorului Albus Dumbledore din Harry Potter, a murit în spital la vârsta de 82 de ani, anunță familia sa, scrie BBC.

Sir Michael Gambon a jucat acest rol în șase dintre cele opt filme Harry Potter. Sir Michael a lucrat în televiziune, film, teatru și radio de-a lungul carierei sale de cinci decenii și a câștigat patru premii BAFTA.

Văduva sa, Lady Gambon, și fiul său Fergus au declarat că ”iubitul lor soț și tată” a murit liniștit, alături de familia sa, după ce a suferit de pneumonie.

”Vă cerem să ne respectați intimitatea în aceste momente dureroase și vă mulțumim pentru mesajele de susținere și dragoste”, a transmis Daily Mail.

Sir Michael Gambon s-a căsătorit cu Lady Anne, matematician pensionar, în 1962. Fiul lor, Fergus, este expert în ceramică și lucrează pentru casa de licitații Bonhams. De asemenea, apare în emisiunea Antiques Roadshow de pe BBC.

Sir Michael a fost un băiat din clasa muncitoare devenit bun. S-a născut la Dublin, mama sa era croitoreasă, iar tatăl său inginer, pentru care ideea unei cariere pe scenă era total străină.

A părăsit școala la 15 ani, fără nicio calificare, apoi a început o ucenicie ca sculer. La vârsta de 21 de ani era inginer calificat, dar a lucrat ca atare doar un an înainte de a se decide să devină actor.

Pe lângă rolul principal din Harry Potter, bazat pe romanele lui JK Rowling, Sir Michael l-a interpretat pe detectivul francez Jules Maigret în serialul ITV Maigret. De asemenea, este cunoscut pentru rolul lui Philip Marlow din serialul The Singing Detective al lui Dennis Potter, difuzat pe BBC.

Și-a început cariera ca unul dintre membrii inițiali ai Teatrului Național Regal din Londra și a continuat să joace în mai multe piese de teatru de Shakespeare.

A fost numit cavaler pentru serviciile aduse industriei de divertisment în 1998.

Anunțul morții profesorului Albus Dumbledore nu a rămas fără reacții în rândul fanilor seriei Harry Potter, dar și al contului oficial de Twitter al celebrului film.

”Suntem incredibil de întristați să aflăm vestea trecerii în neființă a lui Sir Michael Gambon. El a adus o bucurie incomensurabilă fanilor Harry Potter din întreaga lume prin umorul, bunătatea și grația sa. Vom păstra pentru totdeauna amintirea sa în inimile noastre”, au transmis cei care gestionează contul lui Harry Potter.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo