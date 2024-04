Doliu în lumea filmului. Actorul britanic Adrian Schiller a murit ”subit”

Actorul britanic Adrian Schiller a murit ”subit”, la vârsta de numai 60 de ani, a anunțat, joi, într-un comunicat, agenția de talente care îl reprezenta, notează dpa, citat de Agerpres.

Actorul era cunoscut pentru cunoscut pentru rolurile din seriale precum ”The Last Kingdom” (Netflix) sau ”Victoria” (ITV).

”A murit mult prea devreme, iar noi, familia și prietenii apropiați, suntem devastați de această pierdere”, conform comunicatului agenției Scott Marshall Partners, care-l reprezenta pe Adrian Schiller de peste trei decenii.

”Moartea sa a fost subită și nu sunt încă disponibile alte detalii cu privire la cauza sa. Un actor incredibil de talentat, Adrian tocmai se întorsese de la Sydney unde a apărut în The Lehman Trilogy și abia aștepta să-și continue turneul internațional la San Francisco”, conform comunicatului.



Adrian Schiller este cunoscut și pentru aparițiile sale în seriile de televiziune ”Death In Paradise” 9BBC), ”The Musketeers” (BBC) și ”The Devil's Whore” (Channel 4).

'We are deeply saddened and shocked to have lost our company member and friend, Adrian Schiller.' pic.twitter.com/1Iil9gekhX — National Theatre (@NationalTheatre) April 4, 2024





Schiller a fost și un iubit actor de teatru, cu roluri apreciate în piese precum ”Every Good Boy Deserves Favour”, ”The Veil”, ”The Captain of Kopenick”, ”The Hour We Knew Nothing of Each Other” sau ”Le Bourgeois Gentilhomme”.

We are deeply saddened and shocked to have lost our company member and friend, Adrian Schiller.



Adrian played Henry Lehman in the international production of The Lehman Trilogy. He was a highly respected and much-loved part of the company. pic.twitter.com/2abBEiO3xp — TheLehmanTrilogy (@LehmanTrilogy) April 4, 2024

