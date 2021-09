Doi jurnalişti şi un activist de mediu, bătuţi într-o pădure din Suceava. Update: IGPR, precizări

Update:

11 persoane implicate în cazul jurnaliștilor și a activistului de mediu agresați într-o pădure din Suceava au fost audiate, anunță comisarul Georgian Drăgan din cadrul IGPR.că



Georgian Drăgan a anunțat că, deși persoanele vătămate „au oferit informații vagi cu privire la agresori”, polițiștii au identificat și depistat deja 11 persoane, implicate în eveniment. Acestea au fost duse la sediul Poliției, pentru audieri.



Reprezentantul IGPR a precizat că, în lipsa plângerilor prealabile, polițiștii s-au sesizat din oficiu, joi, și au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere.



„Cu persoanele vătămate s-a relaționat permanent și, având în vedere că au venit în București, au fost îndrumate să se prezinte la sediul IGPR- Direcția de Investigații Criminale, din Șoseaua Ștefan cel Mare, pentru a depune plângere prealabilă, necesară, așa cum am precizat anterior, pentru punerea în mișcare a acțiunii penale. Fac precizarea că cele 3 persoane vătămate s-au prezentat la sediul Direcției de Investigații Criminale, astăzi, în jurul orei 14.00”, a declarat vineri Georgian Drăgan.



Acesta a precizat că cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.

Știre inițială:

"Regizorul și jurnalistul Mihai Dragolea, care filma un documentar internațional despre tăierile ilegale de păduri din România, a fost bătut crunt de circa 20 de indivizi într-o pădure de pe raza comunei Coșna (jud. Suceava). Echipamentul și toate înregistrările i-au fost distruse. Alături de el se aflau realizatorul Radu Constantin Mocanu și activistul de mediu Tiberiu Bosutar, care îi ajuta să identifice dovezile crimelor forestiere din Bucovina. Atacul a fost sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei.



Câțiva dintre atacatori au fost identificați și duși la Secția 15 de Poliție din Vatra Dornei. Avocații Greenpeace au intrat în legătură cu victimele conștiente și le oferă asistență juridică de urgență.



Cerem Inspectorului General al Poliției Române și Inspectorului Șef al IPJ Suceava să se implice direct în soluționarea acestui caz și să urmărească ancheta până la finalizarea ei!", transmite Greenpeace România pe Facebook.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112”, a explicat Mihai Dragolea la Digi24.

Conform Antena 3, până la acest moment Poliţia Suceava nu a oferit o reacţie despre acest caz. Cei trei încă nu au depus plângere împotriva agresorilor, dar ar urma să facă acest lucru în Capitală.

Violenţe împotriva jurnaliştilor independenţi

În iunie, activistul Buzoian a fost agresat de mai mulţi bărbaţi chiar de faţă cu un echipaj de poliţie.

"În ziua de 12 iunie, poliţiştii au fost sesizaţi prin 112 de un buzoian cu privire la faptul că ar fi fost agresat de mai multe persoane. Imediat a fost detaşat un echipaj pentru a vedea dacă cele sesizate se confirmă. Poliţiştii, stabilind că într-adevăr este vorba de un conflict încă în desfăşurare, echipajul a solicitat sprijinul altor patrule, inclusiv luptătorilor din cadrul Servicului De Acţiuni Speciale Buzău", a transmis IPJ Buzău pentru Antena 3.