Doi bărbaţi pierduţi pe mare, salvaţi după 29 de zile de plutit în derivă

Garda de Coastă i-a găsit pe coasta Papua Noua Guinee, la 400 de kilometri de locul în care au început călătoria, adică insula Mono din provincia de vest a insulelor Solomon.

Aceştia aveau în plan să călătorească doar 200 km spre sud până în oraşul Noro din insula Noua Georgie, folosindu-se de coasta de vest a insulei Vella Lavella, dar şi de insula Gizo ca repere. "Am mai făcut călătoria asta, astfel că trebuia să fie ok", a declarat unul dintre bărbaţi pentru The Guardian.

Se pare însă că Marea Solomon a fost extrem de imprevizibilă, chiar şi pentru doi marinari cu experienţă. La doar câteva ore după ce au plecat în călătorie, vremea s-a schimbat brusc, iar cei doi s-au confruntat cu ploaie şi vânt puternic, din cauza cărora nu au putut vedea linia ţărmului pe care trebuiau să o urmeze.

"Când a început vremea rea, ne-am speriat. Şi a fost şi mai înfricoşător când am rămas fără GPS. Nu puteam vedea încotro mergem, aşa că am decis să oprim motorul şi să aşteptăm, să economisim combustibil", a mai declarat bărbatul.

Cei doi au supravieţuit cu portocale pe care le aveau în bagaj, cu nuci de cocos pe care le-au strâns din apă după furtună, dar şi cu apă de ploaie, pe care au colectat-o cu o bucată de pânză. Au plutit în derivă 400 de kilometri timp de 29 de zile, până au zărit un pescar pe coasta din Papua Noua Guinee.

"Nu ştiam unde suntem, dar nu ne aşteptam să fim într-o altă ţară", a concluzionat unul dintre cei doi.

Bărbaţii erau atât de slăbiţi la sosirea lor în oraşul Pomio pe 2 octombrie încât au trebuit să fie căraţi de pe barcă până într-o casă din apropiere. Aceştia au fost consultaţi şi se află încă în convalescenţă în casa unui localnic.

"A fost o pauză de la tot"

"Nu am ştiut nimic despre ce se întâmplă în lume, nici despre COVID-19. Abia aştept să mă întorc acasă, dar trebuie să recunosc că a fost o pauză bună de la tot", a mai declarat bărbatul.