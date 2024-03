Doar 1 din 1000 de români are această vitamină în cantitate suficientă. Dr. Marius Văduvă: Dispare prima când avem nitrați în legume și fructe

Onco-nutriționistul Marius Văduva a explicat în cadrul emisiunii iThink cu Iusti Fudulu care sunt principalele vitamine de care organismul nostru are nevoie pentru a fi sănătos și cu o imunitate puternică.

"Cel mai important lucru din corp, și cred că doar unul din 100 de oameni, în cel mai bun caz, ar avea cât de cât, este zincul. Pentru imunitate aș recomanda binecunoscuta vitamina D, și aș spune oricărei persoane de peste 16-18 ani să ia 5000 UI pe zi de vitamina D. Dar pe lângă asta, aceste persoane adulte ar trebui să ia 50 mg de zinc permanent. Vitamina D, zincul și măcar 1 gram, 1.5 grame zilnic de vitamina C. (...) Acestea trei îți asigură o reparare, pentru că nu este o supraimunitate, doar un deficit pe care începi să îl completezi", a explicat medicul Marius Văduva la Antena 3 CNN.

Vitamina pe care doar 1 din 1000 de români o are în cantitate suficientă

Cât despre vitamina C, medicul spune că doar 1 din 1000 de români o are în cantitate suficientă.

"Eu nu am găsit până acum mai mult de un român la 1000 de persoane care are vitamina C în organism suficientă. Este cel mai important antioxidant, pe lângă glutation, pentru corpul uman.

Vitamina C dispare prima când avem nitrați în legume și fructe. Și cum antioxidanții sunt mâncați de acești nitrați, noi nu mai avem vitamina C în corp. Este mai rău decât la vitamina D, pentru că acolo lumea se mai îngrijește, dar aceasta chiar lipsește", a mai spus onco-nutriționistul.

Vitamina C este prezentă într-o varietate de alimente, inclusiv fructe, legume și sucuri. Printre cele mai bune surse de vitamina C se numără fructele citrice, fructele de pădure, kiwi, fructele tropicale, fructele cu coajă lemnoasă, legumele cu frunze verzi, ardeiul roșu și gras, cartofii dulci, tomatele și sucul de roșii, scrie Chat GPT. Vitamina C este sensibilă la căldură și la expunerea la aer. Prin urmare, consumul de fructe și legume proaspete și gătirea lor la căldură scăzută poate ajuta la menținerea nivelurilor optime de vitamina C în dietă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News