Dmitri Kovtun, agentul KGB acuzat că l-a ucis pe Aleksandr Litvinenko, a murit

Cauza morţii ar fi COVID-19, informează BBC. Anunţul decesului a fost făcut de Andrei Lugovoi, un alt suspect în cazul uciderii lui Litvinenko în 2006. Lugovoi a scris pe reţelele sociale că "prietenul meu credincios a murit".

Litvinenko a fost otrăvit cu o substanţă radioactivă la un hotel din Londra, după o întâlnire cu cei doi bărbaţi menţionaţi.

O instanţă din Londra a concluzionat, 10 ani mai târziu, că asasinarea a fost "probabil aprobată" de preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Pe patul de moarte, Litvinenko l-a acuzat pe Putin că ar fi ordonat asasinarea sa. Rusia a negat întotdeauna implicarea în uciderea lui Litvinenko.

Într-un proces separat, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în 2021 că Rusia a fost responsabilă de uciderea fostului spion rus. Atât Kovtun, cât şi Lugovoi au negat că l-ar fi asasinat pe acesta, iar Rusia a refuzat extrădarea lor în Marea Britanie.

Kovtun s-a născut în 1965 şi a fost antrenat la Academia Sovietică din Moscova înainte de a intra în KGB. A fost detaşat în Germania de Est până la prăbuşirea URSS, când a fugit cu prima sa soţie în Hamburg pentru a cere azil politic.

După aflarea deciziei instanţei din Marea Britanie, Kovtun a declarat că "nu sunt implicat în moartea lui Litvinenko. Legat de decizia instanţei, nici nu avea cum să reiasă altfel, pentru că s-au bazat pe dovezi fabricate şi falsificate".

Cum a preluat Putin toată puterea în Rusia. Aleksandr Litvinenko, fost ofiţer FSB, dezvăluiri înainte de a muri OTRĂVIT. ”Pe cei care i se împotriveau i-a anihilat”

Aleksandr Litvinenko, fost ofiţer al Serviciilor Secrete din Rusia (FSB), a făcut mai multe declaraţii despre Vladimir Putin înainte să moară otrăvit în 2006. Litvinenko fugise din Rusia alături de familia sa după ce a criticat deschis puterea.

"Vreau să atrag atenţia supra faptului că, după desfiinţarea KGB, din 1991 şi până în 1994, practic nu a existat terorism. Actele de terorism au început cu anul 1995. De ce? Tocmai pentru că din 1994 la conducerea Serviciului Federal de Securitate au început să vină acei oameni care se ocupau cu terorismul încă de pe vremea KGB-ului. În anii 1995-1996 ei au început să îşi refacă poziţiile, iar între 1998-1999 de fapt au concentrat întreaga putere în serviciile secrete. Începând cu 1998, Rusia a fost condusă de primul ministru. Elţin era mai tot timpul bolnav, înţelegi... era alcoolic. Şi în mod consecvent, din 1998 prim-miniştrii Rusiei au fost ofiţeri ai serviciilor secrete: Primakov, apoi Stepaşin, iar la sfârşit Putin. În anul 2000, serviciile secrete ruseşti au pus practic mâna direct pe putere, prin ocuparea fotoliului de preşedinte al Rusiei de către fostul locotent-colonel KGB Vladimir Putin. Consider că aceasta a fost o operaţiune bine pregătită şi atent executată a serviciilor secrete ruseşti. Dacă militarii ar fi pus mâna pe putere, atunci am fi văzut tancuri pe străzile Moscovei. Numai că serviciile secrete sunt o altfel de organizaţie secretă, aşa că ele au executat o operaţiune specială - tocmai de aceea nu am văzut tancuri pe străzile Moscovei. Pur şi simplu ne-am trezit într-o dimineaţă şi am văzut în fotoliul de preşedinte al Rusiei un fost locotenent-colonel KGB", a declarat Aleksandr Litvinenko, conform cărţii "Rusia Explodează".

Cum a preluat Putin puterea din toate regiunile Rusiei

"Când sunt teritorii atât de întinse, cum să le iei din putere celor care conduc acolo? Dar Putin a făcut-o. A făcut din ei simpli administratori. Apoi a constituit o verticală financiară şi pe cei care i se împotriveau i-a anihilat. De pildă, pur şi simplu l-a trimis pe Hodorkovski în închisoare. Este o arestare demonstrativă. E un semnal: toţi cei care au făcut bani nu-i pot cheltui aşa cum consideră ei necesar, ci doar cum vrea puterea. Vezi de pildă cum Gusinski, un alt oligarh rus care a fost arestat doar pentru a-şi ceda bunurile noii puteri, a câştigat procesul de la Strasbourg? Curtea a înţeles că pe Gusinski l-au închis şi apoi i-au luat proprietăţile, numai în schimbul libertăţii. Se ştie foarte bine cum în puşcărie i-au cerut proprietăţile în schimbul libertăţii. Cum poate fi numit un asemenea act? Democraţie sau repunerea în practică a vechilor obiceiuri kaghebiste? Ţara se întoarce în vremea lui Stalin", a mai spus el. CITEŞTE AICI MAI MULTE

