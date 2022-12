Djokovic, reacție la un an după expulzarea din Australia: A fost 'dificil de digerat'

"Ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 12 luni nu a fost uşor de digerat un timp", a spus Djokovic în cursul unei conferinţe de presă pe care a susţinut-o la Adelaide, înainte de participarea sa la un turneu de pregătire în acest oraş din sudul Australiei.



Sârbul, care a fost ţinut câteva zile într-un hotel din Melbourne, în luna ianuarie a acestui an, înainte de a fi expulzat, a recunoscut că îşi va aminti toată viaţa de acele momente, dar a subliniat că este şi o "experienţă valoroasă" din care poate trage învăţăminte.



"În acelaşi timp, a trebuit să merg mai departe, iar acel eveniment şi acele circumstanţe nu vor înlocui ceea ce am experimentat la Melbourne (anterior) şi în Australia, de-a lungul carierei mele", a adăugat jucătorul cu nouă trofee cucerite la Australian Open, unde speră să obţină luna viitoare al 22-lea său titlu de Grand Slam.



"Evident că a fost dezamăgitor să părăsesc ţara în acest mod. Este o ţară în care am avut un succes extraordinar în cariera mea, în special la Melbourne", a mai spus Djokovic.



După acel incident controversat, care a captat atenţia presei internaţionale, campionul sârb continuă să afirme că se simte bine să se întoarcă în Australia, ţară cu care legături puternice şi în care speră "să aibă încă o vară (australă) grozavă".



Novak Djokovic este unul dintre favoriţii la câştigarea Australian Open 2023, care va debuta pe 16 ianuarie. El a ajuns în "Ţara Cangurilor" încă de marţi, ca să aibă suficient timp la dispoziţie pentru a ajunge în cea mai bună formă în momentul startului competiţiei de la Melbourne, a asigurat sârbul.



"Este o provocare să vin în Australia, din cauza fusului orar şi, din acest motiv, am făcut ceva diferit şi am venit mai devreme decât de obicei. Scopul meu este să ajung în vârful formei mele la Melbourne, acolo vreau să joc cel mai bine", a mai spus Djokovic, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News