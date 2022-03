Discuție Iohannis - Johnson înainte de Summitul NATO despre Flancul de Est

Cu puțin timp înainte de Summitul NATO, președintele Klaus Iohannis și premierul britanic Boris Johnson au avut o discuție legată de situația din Ucraina și modul în care ar trebui ajutată țara vecină. Într-o postare pe Twitter, Iohannis a scris:

”Înainte de Summitul NATO, am avut o discuție profundă cu premierul britanic Boris Johnson în privința situației din Ucraina și a ajutorului colectiv pentru a susține Ucraina. De asemenea, am discutat despre măsurile care se impun pentru Flancul de Est”, a scris președintele Iohannis.

Ahead of the upcoming #NATO Summit, I had an in depth exchange of views with ???????? Prime Minister @BorisJohnson on the situation in #Ukraine and joint efforts to support ????????. We also discussed the necessary measures to be taken in order to strengthen the #EasternFlank.