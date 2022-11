Diferența dintre Nicușor Dan și Clotilde Armand, după ce ambii s-au numit în funcții

"Vreau să vă spun un lucru. Eu nu-s membru al niciunui partid politic, iar la vârsta şi experienţa mea să ştiţi că legea îmi este mult mai dragă. Eu am fost crescut, învăţat şi educat în spiritul respectului faţă de lege şi nu mi-aş permite să-mi bat joc de cineva. Dacă ar fi fost alţi primari din municipiu în aceeaşi situaţie aş fi procedat la fel. Dar am verificat şi niciun alt primar din capitală nu are şi calitatea de manager de proiect.

Sunt primarii care desfăşoară programe cu finanţare europeană, au acel spor de 25% ca toată instituţia dar nu s-au şi desemnat manageri de proiect. Asta este culpa doamnei primar. Pe lângă cei 25% are şi încă 30% din indemnizaţia de primar, ca manager al unui proiect cu finanţare europeană", a spus Toni Greblă, la DCNews TV, despre cazul primarului Clotilde Armand.

"Am primit o sesizare, într-adevăr, despre primarul general"

"La Primărie, în general, a fost o situaţie când primarul a ocupat, o perioadă, funcţia unui subordonat. De exemplu la Parcuri", a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

"După ce am verificat corespondenţa, am observat că am primit o sesizare, într-adevăr, despre primarul general care s-ar fi desemnat director la Parcuri. Săptămâna viitoare vom face verificările. Personal, nu-mi vine să cred că s-a făcut chiar aşa. Mie mi se pare neverosimil. Şi eu, mâine, de exemplu, aş putea să dau afară doi-trei angajaţi care sunt directori generali la Direcţiile de specialitate ale Prefecturii şi să le ocup eu: prefect şi director general la Direcţia Legislaţiei", a spus Toni Greblă.

Totuși, spre deosebire de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, care s-a pus singură pe funcție și s-a și remunerat pentru asta, primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu a luat niciun ban, dar a făcut promisiuni. Anul trecut, în august, acesta anunța că l-a demis pe șeful Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti și că a preluat conducerea interimară a instituției, promițându-le bucureștenilor că, într-o săptămână, parcul Cișmigiu va arăta "așa cum trebuie".

Clotilde Armand, reacție după ce ANI a sesizat ÎCCJ

"Gata! M-au prins... Glumesc. Nu aveau ce. Am citit astăzi comunicatul ANI, pot să vă spun că am respectat legea în cazul proiectului "Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție"

Avem o confirmare de la oficialii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care ne transmit că suntem eligibili. Înainte de a se face numirile în cadrul proiectului, a existat o verificare și autoritățile competente care ne-au transmis că totul este corect. Știți, nu facem nimic de capul nostru.

De asemenea, în cadrul lucrării ce face obiectul comunicatului am răspuns de fiecare data solicitărilor ANI și am depus un punct de vedere însoțit de documente justificative care arată legalitatea activităților pe care le-am desfășurat în calitate de primar al Sectorului 1 București. N-am primit nici un răspuns și mi-a fost refuzat de mai multe ori accesul la dosar.

Legea spune asta: - art. 94 alin. 22 din Legea nr. 161/2003: "nu se afla in situație de incompatibilitate, n sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile [...]".

Și asta: art. 16 din Legea nr. 153/2017:- "(2) Indemnizațiile lunare ale președintilor si vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%".

PS: Mă bucur că autoritățile sunt vigilente și că își fac treaba. Știam că unul dintre membrii PNL Sector 1 a făcut plângerea la ANI, într-o încercare disperată de hărțuire a mea. Nu avem nicio problemă ca Parchetul și Prefectul să verifice actele și le vom pune la dispoziție toate documentele pe care le vor solicita. Să vedeți acum cum intră în vrie aparatul de manipulare al PSD PNL și să țipe. Nu-i nimic. Mergem după ei", a scris Clotilde Armand pe contul său de Facebook.

Constatările Agenției Naționale de Integritate

"Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă, a sesizat organele de urmărire penală sau a sesizat Instituția Prefectului Municipiului București, în cazul a 8 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV



În exercitarea atribuțiilor de primar, ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003. Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%.

Începând cu data de 18 februarie 2022 (data Dispoziției privind numirea managerului de proiect, al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟), ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE exercită simultan cu funcția de primar al Sectorului 1, București și funcția remunerată de manager de proiect, nerespectând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal întrucât, în exercitarea atribuțiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de 5 dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.

SESIZAREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu privire la legalitatea actelor administrative ale autorităților administrației publice, respectiv a dispoziției de numire în funcția de manager de proiect și a celor 4 dispoziții prin care au fost suplimentate veniturile, atribuții conferite de prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) din Codul Administrativ, acte materiale pentru care au fost reținute aspecte și indicii privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, al conflictelor de interese în materie administrativă și a legislației în materie penală", transmite ANI într-un comunicat.

