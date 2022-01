Dietă după Sărbători. Slăbești rapid 5 kilograme

Regulile dietei:

1. Mănâncă fructe până în ora 11:30 a prânzului, pentru că este mai uşor pentru organismul tău să le digere, scrie divahair.ro.

2. Mănâncă la prânz câte o salată şi o supă.

3. Evită carbohidraţii care conţin amidon rezistent, precum fasolea, cuşcuşul, orezul brun şi cartofii, după ora 18:00.

4. La masa de seară, consumă cel puţin trei legume sau o salată mare.

5. Mănâncă la fiecare 2 sau 3 ore, pentru a menţine arderea grăsimilor şi a evita scăderea energiei.

6. Renunţă la carbohidraţii din orezul normal, pâinea şi pastele obişnuite, întrucât acestea nu îţi oferă energie decât pentru o scurtă perioadă de timp.

7. Fă 30 de minute (minimum) de sport pe zi, dimineaţa, când grăsimile sunt mai uşor de ars.

8. Bea cel puţin câte un pahar de apă la fiecare 2 ore; fiecare reacţie chimică din corpul tău, de la extragerea nutrienţilor din alimentele consumate până la arderea grăsimilor are nevoie de apă, pentru a putea fi realizată.

Meniul pe zile

Ziua 1

Mic-dejun: fructe proaspete, suc de fructe şi apă sau un smoothie de fructe proaspete

Gustare: o pungă mică de nuci nesărate

Prânz: ciorbă de vită cu orez şi o salată

Gustare: 2 ouă fierte

Cină: friptură de somon în ulei de măsline şi lămâie

Ziua 2

Mic-dejun: fructe proaspete, suc de fructe şi apă sau un smoothie de fructe proaspete

Gustare: prăjituri din ovăz şi legume (un castravete, de exemplu)

Prânz: o supă de cartofi dulci şi o salată

Gustare: un baton de cereale

Cină: un piept de pui la grătar

Ziua 3

Mic-dejun: fructe proaspete, suc de fructe şi apă sau un smoothie de fructe proaspete

Gustare: humus şi legume (morcovi, castraveţi etc.)

Prânz: supă de vită şi orez, plus o salată

Gustare: un ou fiert şi puţin prosciutto

Cină: spanac fiert şi câteva roşii, plus un pahar cu suc proaspăt de fructe

Ziua 4

Mic-dejun: fructe proaspete, suc de fructe şi apă sau un smoothie de fructe proaspete

Gustare: carne de pui fiartă, o roşie şi câteva nuci

Prânz: mazăre sau supă de mazăre şi o salată

Gustare: legume crude

Cină: creveţi

Ziua 5

Mic-dejun: fructe proaspete, suc de fructe şi apă sau un smoothie de fructe proaspete

Gustare: salată de fasole

Prânz: o supă de legume, o bucată de pui la grătar şi o salată

Gustare: brânză feta şi legume crude

Cină: carne de miel cu lămâie şi ulei de măsline la grătar

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News