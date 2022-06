Diana Gasparovici, condamnată acum 10 ani alături de Adrian Năstase, a fost prinsă în Suedia

Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, condamnată la cinci ani de închisoare în dosarul "Trofeul Calităţii" alături de fostul premier Adrian Năstase, a fost localizată în Suedia la 10 ani de la pronunţarea sentinţei, în prezent find reţinută.

"La data de 21 iunie 2022, în urma activităţilor investigative şi de cooperare poliţienească internaţională, efectuate de poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale – Biroul Urmăriri - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească - Biroul SIRENE, au depistat, cu sprijinul autorităţilor din Suedia, în localitatea Forslov, o femeie, în vârstă de 67 de ani, urmărită naţional şi internaţional", anunţă Poliţia Capitalei.

Femeia se sustrăgea de la executarea unei pedepse cu închisoarea de 5 ani, pentru infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, condamnarea fiind dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 20 iunie 2012.

A fost emis un mandat european de arestare, de Tribunalul Bucureşti, iar în prezent, femeia urmărită naţional şi internaţional se află în arestul Poliţiei Suedeze, urmând a fi adusă la îndeplinire procedura extrădării, conform Antena 3.

Elena Udrea, mesaj dur din penitenciar

Fostul ministru, condamnat la 6 ani de închisoare, a scris un mesaj pe rețelele de socializare. Iată mai jos conținutul integral al mesajului postat duminică seara, pe pagina sa oficială.

„Cine se teme de rejudecarea Galei Bute?



Am citit motivarea halucinantei Decizii a ICCJ prin care DOAR MIE, dintre toate cazurile similare, mi s-a respins dreptul a fi rejudecată legal în dosarul Gala Bute, și sunt uluită de argumentele pe care cei 4 judecători le aduc pentru respingerea contestației mele în anulare. Dacă această motivare ar fi fost făcută de judecători de la cea mai mică judecătorie din țară, poate cineva le găsea o scuză. Dar ea este asumată de judecători de la cea mai înaltă instanță din România, Înalta Curte de Casație și Justiție, și, chiar de către niște judecători pe care eu îi consider dintre cei profesioniști!



Dau doar două exemple din motivare:



1) Cei 4 au considerat că 6 ani nu sunt de ajuns să se rejudece apelul în Gala Bute, invocând astfel riscul de prescripție despre care vorbește decizia CJUE din decembrie 2021. Apelul inițial a fost judecat în 8 luni!!! Tot procesul a durat 3 ani, cu tot cu urmărirea penală. Cum să spui că nu ți-ar ajunge 6 ani să rejudeci apelul? Apoi, timpul necesar judecarii este în mana judecătorilor, ei pot decide cât de repede se judecă un dosar și ar putea rejudeca un apel și în 6 luni, și în 3 luni.



2) Au spus că există riscul ca, după atâta timp, martorii să nu își mai amintească faptele! Pai legea prevede prescripție de 15 ani, chiar și de 20 de ani la abuzul în serviciu! Asta înseamnă că legea are în vedere faptul că un proces poate dura atât, fără probleme de administrare de probe. Teoria judecătorilor este buna să fie predată celor care vor ca prescripția să nu existe, eventual! Dar nu funcționează în contextul legii existente și nu a fost un argument care să îi oprească pe acești judecători să redeschidă toate celelalte dosare care acum se rejudecă. Mai degrabă cred că temerea lor este că, nemaifiind amenințați cu arestarea astăzi, cei trei denunțători din dosar, Nastasia, Lungu, Topoliceanu, ar putea să își retragă denunțurile mincinoase.



Toate motivarea poate fi rezumată așa: Nu vrem să aplicăm legea în cazul lui Udrea, pentru că, dacă este rejudecată, este posibil să ne scape!



Da, așa este! Dacă dosarul Gala Bute este rejudecat de către judecători independenți, singura soluție posibilă este ACHITAREA MEA!



Nu uitați, este vorba despre dosarul în care singurele probe în acuzarea mea sunt declarațiile celor 3 denunțători, care au rămas liberi ca urmare a acestor declarații mincinoase! (citește continuarea AICI)

Adrian Năstase împlinește 72 de ani. Codrin Ştefănescu, mesaj: Lider trădat şi părăsit de apropiaţi

Codrin Ştefănescu a transmis un mesaj cu ocazia zilei de naştere a lui Adrian Năstase, fost premier şi preşedinte PSD.

"Astăzi împlinește 72 de ani! Un om cu totul extraordinar, inteligent și curajos! Un om care a înfruntat cu demnitate toate abuzurile la care sistemul l-a supus in ultimii ani! Un lider care a fost trădat și părăsit de apropiați in cele mai cumplite clipe ale vieții sale! Am stat lângă el in acele vremuri, iar el lângă mine la botezul fiului meu Răducu! Îl iubesc enorm și sunt onorat că-i sunt prieten! La mulți ani, Adrian Nastase!", a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

