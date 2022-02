Dermatologii avertizează. Tendințe periculoase de pe TikTok

„Dacă ești o persoană obișnuită, este foarte greu să știi ce videoclipuri se bazează pe cunoștințe reale sau sunt doar idei aleatorii care pot cauza de fapt mai mult rău pielii tale”, a spus dr. Ahmed El Muntasar, conform thesun.co.uk.

Mască de față cu aspirină





Într-un videoclip de pe Tic Tok, o femeie arată cum prepară o mască de față folosind tablete zdrobite de aspirină. Ea a spus că folosește această metodă pentru a scăpa de coșuri peste noapte.



Dr. Ahmed a spus că aspirina are proprietăți antiinflamatorii și, dacă este luată pe cale orală, poate ajuta la dezinflamarea pielii și la acnee, dar nu trebuie aplicată direct pe piele.



„Aspirina este similară ca structură chimică cu acidul salicilic – care este un exfoliant cunoscut. Cu toate acestea, aspirina achiziționată de la farmacie, care este destinată uzului oral, este periculoasă pentru pielea dumneavoastră", a mai spus dermatologul.

Șervețelele demachiante



Deși șervețelele demachiante sunt populare, Dr. Ahmed sugerează să nu le folosească.



„Ceea ce fac acestea cu adevărat este să-ți mute machiajul și nu să-l spele. Dacă vrei ceva care pătrunde în porii tăi pentru a-i curăța, ar trebui să folosești apă micelară", a spus dr. Ahmed.

Cuburi de greață pe ten

Un alt truc de îngrijire a pielii la care s-a uitat Dr. Ahmed este aplicarea unor cuburi de gheață pentru a scăpa de acnee.



Într-un videoclip TikTok, o femeie spune să aplicați un cub de gheață pe față timp de cinci minute pentru a reduce roșeața, inflamația și pentru a reduce aspectul porilor. Ea a mai spus să nu vă spălați fața la duș și să folosiți întotdeauna un prosop curat separat pentru a vă usca fața.



Într-un alt videoclip, o tânără spune că că are o mulțime de produse de îngrijire a pielii, dar aplicarea unor cuburi de gheață dimineața și seara a fost singurul lucru care a ajutat la reducerea acneei.



Dr. Ahmed a spus: „Gheața pe ten pentru a ajuta la reducerea acneei este o altă tendință TikTok cu care sunt confuz; Nu sunt complet sigur de unde a venit asta. Efectul de răcire poate ajuta la dezumflarea pielii și are proprietăți antiinflamatorii, dar nu vă va elimina acneea. Va avea rezultate pe termen scurt, dar nu are absolut nicio știință în spate – este doar apă înghețată – și acneea ta va rămâne tot acolo", a explicat dermatologul.







Turmericul



O altă tendință populară găsită pe TikTok este utilizarea turmericului pentru a estompa hiperpigmentarea și cicatricile.





Dr. Ahmed a spus că, deși această tendință nu este periculoasă pentru piele, este inutilă, deoarece efectele turmericului sunt pe termen foarte scurt.





