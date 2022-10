Cătălin Boboc, demisie din PNL după acuzațiile de branșare ilegală la curent: Este cel mai decent gest politic pe care îl pot face/ Ionuț Stroe, reacție acidă

UPDATE: ”Cătălin Boboc și-a dat demisia din PNL, pentru a nu afecta în vreun fel imaginea partidului. Este un fost senator, fost secretar de stat în Ministerul Muncii și – acum – fost membru al PNL, care nu se folosește de nicio calitate din CV-ul său pentru a influența în vreun fel limpezirea situației de care este acuzat. Nu a exercitat nicio presiune, nu a tras de timp și nu a pus bețe în roate niciunei cercetări.

PNL este acum delimitat complet de suspiciunile care planează asupra lui Cătălin Boboc, fost membru al partidului. Îi transmit omologului meu din PSD, Radu Oprea, că acum își poate concentra atenția pe situații care chiar afectează, mult mai grav, imaginea coaliției...” a scris purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, pe Facebook.

----

”Pentru a nu politiza o situație personală care va fi lămurită, și pentru a nu crea în vreun fel presiune, am decis să îmi dau demisia din funcția de membru al Partidului Național Liberal. Consider că este cel mai decent gest politic pe care îl pot face astfel încât imaginea partidului să nu fie afectată de acuzațiile care mi-au fost aduse. Varianta autosuspendării nu există într-un astfel de caz, prin urmare demisia este singura soluție, până la clarificarea situației. Voi reveni cu toate explicațiile și documentele necesare după ce voi face toate demersurile pentru a-mi demonstra nevinovăția. Am fost și sunt un om de partid, le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru colaborare, din 2003 și până acum. Îi asigur de buna mea credință și cred că ne vom reauzi!” a scris Cătălin Boboc, marți seară, pe Facebook.

Anterior, el scria: ”Vreau să fac o precizare cu privire la presupuse acuzații care mi se aduc astăzi, în presă, cel mai probabil pe seama unei rivalități politice. Acuzațiile sunt false, nu este vorba de niciun furt! Menționez că la imobilul de pe strada menționată, la care locuiește mama mea, am documente care pot dovedi asta și pe care le și atașez. Mai exact, iată avizul tehic de racordare la rețeaua de energie electrică!”.

Cătălin Boboc, fost secretar de stat în Ministerul Muncii, a dezminţit astfel acuzaţiile apărute în presă potrivit cărora şi-ar fi branşat ilegal la reţeaua de energie electrică locuinţa din Brăila, precizând că imobilul la care se face referire, cel din strada Dianei nr. 45, aparţine mamei sale şi că este branşat legal la curent.

În urma postării, mai mulți internauți i-au atras atenția că ”avizul de racordare e una, iar contractul de furnizare e alta”.

Criza energetică se reflectă și în prețul curentului electric. Preţul energiei electrice pe piaţa spot a bursei OPCOM (Piaţa pentru Ziua Următoare - PZU) a avut o medie de 2.400 lei pe MWh, în luna august 2022, valoare cu 332% mai mare faţă de preţul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, respectiv 554 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului bursier, transmite Agerpres.



Valoarea totală a tranzacţiilor a fost de 5,3 miliarde de lei, în august, în creştere cu 416% comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut. Pe de altă parte, volumul tranzacţiilor a crescut cu 20%, până la 2.221.507 MWh.



Cota de piaţă a PZU a fost de 39% în august, faţă de 51% anul trecut. Pe piaţa spot a OPCOM au fost înregistraţi 336 de participanţi, dintre care activi au fost 220.



Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, și-a dat propriul exemplu românilor care se tem de ce va urma odată cu sezonul rece, cu privire la facturile la încălzire.

”Port blugi în casă, indiferent de anotimp, nu am purtat niciodată pantaloni scurți” a spus ministrul Energiei. Virgil Popescu a mai dezvăluit și care este temperatura pe care o consideră optimă în locuința sa: ”Nu stau la 20 de grade, pe la 22-23 de grade mă simt bine, trebuie să recunosc. Nici mai sus, dar nici la 19 grade”.

