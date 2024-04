De unde are România bani pentru transporturi. Câciu: În 2026 discutăm altfel / Chirieac: Poate ieșim din epoca de piatră / video

Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru DC News, care este proveniența banilor pentru infrastructura României.

„36 de miliarde de euro sunt contractați la PNRR. 16 miliarde de euro sunt numai pentru transporturi“, a spus Adrian Câciu.

„Deci jumătate din PNRR e contractat la transporturi“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Dar anvelopa noastră la PNRR e de 28 de miliarde. Diferența va fi cofinanțare din împrumutul de la Banca Europeană de Investiții. Contractarea investiției nu s-a făcut în funcție de câți bani am. Dacă autostrada costă 7 miliarde de euro, 7 miliarde e contractul. Dacă am fi avut 3 miliarde nu am fi făcut de 3 miliarde și mai departe mergeam pe drum de pământ. Proiectele sunt cap-coadă și chiar dacă se depășește anvelopa din PNRR se vine cu fonduri de la Banca Europeană de Investiții. Într-adevăr, vrem să le vedem închise în doi ani și jumătate“, a precizat ministrul Câciu.

„Deci transporturile au 16 miliarde din PNRR și 12 miliarde din exercițiul financiar 2021-2027. 28 de miliarde pentru infrastructură. Poate România iese din epoca de piatră“, a spus Bogdan Chirieac.

„Dacă rămân în acest ritm angajant, în 2026 putem să discutăm altfel“, a replicat ministrul Adrian Câciu.

